SpeedRunners 2: King of Speed Interview: En prat om hvorfor akkurat nå er det perfekte tidspunktet for en oppfølger, krysshistorier, AI og mye mer

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Det er snart på tide å vise hva du er god for som den raskeste løperen i området. Utvikleren Fair Play Labs har kunngjort den offisielle lanseringsdatoen for SpeedRunners 2: King of Speed, den etterlengtede oppfølgeren til det populære flerspiller-plattformspillet fra 2016. Det neste kapittelet i sagaen kommer til PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2 den 3. september. Da åpnes slusene, og spillerne kan konkurrere i høyrisiko, sprø og spennende løp for å bevise sin overlegenhet over hverandre.

Nå som lanseringsdatoen er bekreftet og det er litt over en måned igjen til « SpeedRunners 2: King of Speed kommer, har vi fått muligheten til å ta kontakt med Fair Play Labs for å lære litt mer om den kommende tittelen. I det fullstendige intervjuet du kan se nedenfor, snakket vi med produsent Brandon Briceño Alfaro, der vi diskuterte hvorfor akkurat nå er det perfekte tidspunktet for en oppfølger til SpeedRunners, hvordan spillet er blitt forbedret gjennom tilbakemeldinger fra fans, utvalget av karakterer som tilbys og mye mer.

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Gamereactor: Hvorfor er dette det perfekte tidspunktet for en oppfølger til SpeedRunners?

Alfaro: «Vi mener at nå er det perfekte tidspunktet for et spill som SpeedRunners, fordi det har evnen til å nå et nytt publikum og etablere seg som en fantastisk konkurranseopplevelse for en ny generasjon spillere, samtidig som det forblir tro mot spillets røtter. Det finnes et stort fellesskap av fans som har vært med helt fra starten, og vi tror at oppfølgeren kan tiltrekke seg nye spillere og gjøre fans av originalen glade!»

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Gamereactor: Hvilke erfaringer har dere hentet fra spilltester og demoer, og brukt til å forbedre og videreutvikle SpeedRunners 2: King of Speed?

Alfaro: «Å bevare essensen av det opprinnelige spillet er det viktigste vi har lært fra spilltestene. Disse testene har hjulpet oss med å fokusere på å opprettholde en nøye balanse mellom det fellesskapet ønsker å se i en oppfølger og å tilby nye opplevelser, for å forbedre og foredle alle aspekter av spillopplevelsen. Vår prioritet har vært å lytte til spillermiljøet for å finne ut hva de forventer av oppfølgeren, og å levere det.»

Gamereactor: Hvordan gikk dere frem for å identifisere hvilke funksjoner og elementer dere måtte bevare, og hvilke områder som kunne forbedres uten å endre SpeedRunners-formelen, da dere satte i gang med å lage denne oppfølgeren?

Alfaro: «Spillerfellesskapet var avgjørende for hvordan vi identifiserte hvilke funksjoner vi skulle beholde i spillet og hvilke som måtte forbedres – det er disse fansene som har gjort SpeedRunners til et så flott spill, og deres mening betyr virkelig mye for oss. Ting som bevegelsesmekanikk, måten power-ups fungerer på, hvordan du bygger opp og opprettholder fart – folk har brukt utallige timer på å perfeksjonere disse ferdighetene i originalen, og vi ønsker at SR2 skal være en naturlig videreutvikling av det, slik at du kan ta med deg ferdighetene du har tilegnet deg gjennom årene og fortsette å ha det gøy og utvikle deg som konkurransespiller.»

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Gamereactor: Hva kan vi forvente av karakterlisten? Hvordan bevarer dere de elskede originale karakterene, og hvordan utvider dere denne med nye figurer?

Alfaro: «Akkurat nå har vi åtte karakterer fra originalen, og vi har noen overraskelser – vi vil avsløre nye helter veldig snart! Vi hadde det veldig gøy med å designe både tilbakevendende og helt nye karakterer, fordi man kan tilføre noe nytt og friskt til hver karakter spillerne allerede elsker, samtidig som man bevarer deres særpreg. De oppdaterte versjonene av The Falcon og Maneki Neko er gode eksempler på denne tilnærmingen, og vi er glade for at spillerne synes det er kult.»

Gamereactor: Mot slutten var det noen kjente ansikter på karakterlisten i den opprinnelige SpeedRunners. Vil dere utforske crossover-samarbeid eller noe lignende for SpeedRunners 2: King of Speed?

Alfaro: «Vi kan ikke gå for mye i detalj akkurat nå, men vi har noen morsomme ideer om hvor vi skal ta dette videre etter lanseringen. Akkurat nå fokuserer vi på å ferdigstille lanseringsversjonen og gjøre den klar for utgivelsen 3. september.»

Gamereactor: Sammenlignet med den tiden da SpeedRunners 1 ble lansert, har online flerspillerspill blitt langt mer vanlig og populært. Hvordan påvirket dette måten dere gikk frem på da dere utviklet SpeedRunners 2: King of Speed?

Alfaro: «Denne generasjonsendringen ser vi på som en fordel, siden vi har klart å utforske nye spillmoduser som introduserer ulike måter å nyte spillet på, og som også lar oss tiltrekke et nytt publikum. Spillet lanseres med flere veldig morsomme måter å spille på, og vi gleder oss enormt til det – kan ikke vente med å høre hva folk sier om dem.»

Gamereactor: Siden « SpeedRunners 2: King of Speed er et intenst flerspillerspill, hva kan vi forvente oss av turneringer, konkurranse- og rangermoduser, topplister og lignende?

Alfaro: «Konkurransespillet er kjernen i SpeedRunners-opplevelsen, og har alltid vært det. Derfor legger vi stor vekt på å sikre at alle aspekter av PvP er engasjerende, gjennomarbeidet og kjempegøy. Vi har en stor nyhet i form av massive turneringer der dusinvis av spillere kan delta i dette intense mesterskapet med flere utslagsrunder. Selvfølgelig vil den vanlige konkurransebaserte flerspillermodusen også være tilgjengelig, slik at du kan finpusse ferdighetene dine mot motstandere.»

Gamereactor: Hva er holdningen din til bruk av kunstig intelligens i utviklingen av videospill, og hvordan ble den, om i det hele tatt, brukt i produksjonen av SpeedRunners 2: King of Speed?

Alfaro: «I SpeedRunners 2: King of Speed ble det ikke brukt noen AI. Det er et spill som er laget av teamet vårt, helt fra de første konseptene og plassholdergrafikken til den endelige versjonen som ble lansert. Som spillere elsker vi dette mediet, og vi tror at bransjens vei fremover alltid vil være drevet av menneskelig kreativitet og talent. Eventuelle verktøy vi måtte vurdere i fremtiden, vil bare være for å støtte arbeidet til teamet vårt.»

Gamereactor: Hva er det du gleder deg mest til at spillerne skal oppleve selv i SpeedRunners 2: King of Speed?

Alfaro: «Vi gleder oss over at spillerne kan oppleve «Playground», der vi eksperimenterer med ulike nye flerspillermoduser. Disse modusene inkluderer ting som at gulvet forvandles til lava eller å samle mynter rundt på kartet i stedet for bare å kjøre løp. Vi håper å legge til nye eksperimentelle moduser i Playground som skal holde opplevelsen frisk og holde fellesskapet engasjert. Vi tror dette fornyer ideen bak SpeedRunners uten å forsømme det som virkelig gjør dette spillet underholdende og hektisk.»

Takk til Fair Play Labs og Alfaro for at de tok seg tid til å svare på spørsmålene våre. Du vil snart kunne spille « SpeedRunners 2: King of Speed selv, siden lanseringsdatoen er fastsatt til 3. september for PC, PS5, Xbox Series X/S og Switch 2.