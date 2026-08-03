Anmeldelse av «Forgotten Realms»-håndbøkene: «Adventures in Faerûn» og «Heroes of Faerûn

HQ

Merk: Denne anmeldelsen er utarbeidet med vennlig hjelp fra Wizards of the Coast, som har stilt begge disse nylig utgitte bøkene til rådighet, oversatt til spansk; dette er grunnen til at bildene som vises, er fra disse oversatte utgavene. Den originale engelske versjonen er nå tilgjengelig og ble utgitt i november 2025.

Når vi snakker om « Dungeons & Dragons, har vi vanligvis et minne eller et generelt bilde i hodet av hva vi refererer til. Ja, selvfølgelig finnes det fangehull, drager, alver og de merkelige kistene med tenner som ville gi deg ditt livs skrekk hvis du kom over dem i bestefars gamle bod. Men i virkeligheten refererer praktisk talt alt du har sett av « Dungeons & Dragons – enten det er i filmer, på TV, i romaner eller i videospill – til en bestemt setting innenfor et multivers av uendelige fantasiverdener. I hvert fall siden slutten av 1980-tallet har det å snakke om D&D-universet vært det samme som å snakke om verdenen Toril, «The Forgotten Realms», og mer spesifikt det enorme kontinentet Faerûn.

Det er i Faerûn (og under det) at eventyrene til Drizzt Do'Urden utspiller seg, sammen med historiene om kulten til Bhaal og «The Absolute» i «Baldur's Gate»-spillene og handlingen i « Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves». Og likevel, til tross for at den har fungert som en vidstrakt og uutforsket kulisse i disse mediene og ved millioner av spillbord, forblir Toril-verdenen ganske mystisk selv i dag. Det fantes en mengde informasjon spredt over 40 år med regelbøker, magasiner og moduler, og mye av dette materialet har for lengst gått ut av trykk og er nå utdatert i forhold til den offisielle kronologien. Faktisk var det største forsøket de siste ti årene på å tilby en utvidelse som kunne hjelpe deg med å sette D&D-spillene dine i Faerûn med en viss grad av sammenheng, gjennom et bind kjent som Sword Coast Adventurer's Guide, som nå er utsolgt og, for å være ærlig, helt utilstrekkelig, siden den utelukkende fokuserte på den kystregionen der noen av de mest berømte historiene pleier å utspille seg.

Dette er en annonse:

Så på den ene siden var det et behov for å samle, organisere og oppdatere all tilgjengelig informasjon om Forgotten Realms, og dessuten å oppdatere den slik at den samsvarer med de gjeldende reglene i 5.5-utgaven og gir den nye hærskaren av spillere som nå slutter seg til spillet et fundament å bygge sine nye historier på. Derfor var det behov for disse to nye håndbøkene: «Forgotten Realms: Adventures in Faerûn» og «Forgotten Realms: Heroes of Faerûn». To beslektede bind, men hvert med forskjellige formål og målgrupper.

La oss begynne med å se på utvidelsen for spillere, Forgotten Realms: Heroes of Faerûn. Dette bindet utvider mulighetene i Player's Handbook (2024) og inneholder alt en spiller ved bordet trenger å vite i store trekk for å skape en karakter som virkelig lever i Faerûn, med detaljerte beskrivelser av regioner, guddommer og fraksjonene og organisasjonene du kan alliere deg med (eller komme i konflikt med) gjennom reisen din, og mye mer. Rent praktisk er 75 prosent av boka viet til dette: å samle kunnskap om kampanjesettingen på ett sted og bidra til å forme personlighetene til karakterene som skal befolke den. Deretter kommer avsnittet om utvidelse av karakteropprettelsesprosessen, med underklasser og bakgrunnshistorier som er spesifikke for denne verdenen. Vil du være en Firefist-leiesoldat med en tørst etter eventyr? Vi har spesielle regler som hjelper deg med å gi den karakteren liv. Hva med en skurk med en mørkere, kriminell bakgrunn, for eksempel et medlem av Zhentarim? Eller en bard som spesialiserer seg på alvenes månemagi? Listen over muligheter er, nok en gang, uendelig. Men alle karakterene har én ting til felles: deres episke natur. Uansett hvilken art de tilhører, skiller disse individene seg umiddelbart ut på grunn av sine evner, som langt overgår evnene til den gjennomsnittlige innbyggeren i Forgotten Realms, og det er en av grunnene til at denne enorme verdenen ikke er fullt utforsket: bare de sterkeste overlever lenge nok til å komme tilbake og fortelle historien.

Dette er en annonse:

Heroes of Faerûn inneholder, i tillegg til underklassene (én for hver hovedklasse i spillet), en oppdatert katalog over unike gjenstander og artefakter som kun finnes i Realms, og faktisk i bestemte områder der. Bare det å skaffe en av disse til gruppen din kan være verdt et eget eventyr innenfor en større kampanje. Men hvis det er én ting som virkelig gjør dette bindet verdt å anskaffe, er det at det inneholder alt du trenger for å utføre «Circle Magic», en ny mekanikk for grupper av eventyrere som inkluderer trollmenn, noe som gjør det mulig å konsentrere kraften fra flere trollmenn for å forsterke kraften i en enkelt trylleformel. Dette kan føre til noen svært kreative måter å løse problemer på – og la oss håpe at Dungeon Masteren ser gjennom fingrene med det. Merk: Hvis du har lyst til å prøve det, kan du skyte et magisk prosjektil over en mile unna uten å bomme. Det står rett og slett i boka!

Selv om spillmesteren sikkert vil finne andre måter å sette deg i en knipe på slik at du ikke kan gjøre det, avhenger det alltid av fordelene som sirkelmagi gir, og det er fordi boken – som er betydelig større og mer omfattende enn *Adventures in Faerûn* – er utformet for å være et hjelpemiddel for spillmesteren. Adventures in Faerûn gir mye mer detaljert informasjon om de fem hovedregionene som utgjør kontinentet Faerûn, og det er helt logisk at den vier et kapittel til hver av dem, fordi hver region representerer eller henter mye inspirasjon fra fem svært forskjellige fantasy-sjangre. Hvis gruppen din ønsker magiske dueller på høyt nivå, ta dem med til Calimshan; hvis de foretrekker et mer klassisk eventyr, er det best å ta dem med gjennom Lands of the Valleys; hvis de liker fortryllende magiske skapninger og feer, er Moonshae-øyene stedet for dem; og hvis de er ute etter litt overnaturlig skrekk, bør du kanskje ta dem med til de frosne steppene i Valley of the Frozen Wind. Hver av disse regionene er grundig dokumentert, og du trenger egentlig ikke mye mer enn fantasien din, en penn og litt papir for å organisere uendelige eventyr i Faerûn.

I tillegg inneholder boken to nye vedlegg: ett med magiske gjenstander som er eksklusive for Forgotten Realms, og et annet med en liste over monstre eller monstervarianter som kun finnes her og som kan kreve regler utover de som finnes i Monster Manual 5.5-utgaven.

Hvis du trenger litt inspirasjon, tilbyr Adventures in Faerûn selvfølgelig ikke mindre enn femti mini-eventyr, komplett med innledning, hovedpersoner og monstre, slik at du kan kjøre dem direkte ved spillbordet. De er kategorisert både etter nivået som kreves for at gruppen skal kunne gjennomføre dem, og etter regionen de utspiller seg i. Og som om ikke det var nok: hvis du skal lede en spilløkt for nybegynnere som ikke vet noe om Forgotten Realms-universet, inneholder kapittel 7 et komplett starteventyr for nivåene 1 til 3 kalt «The Lost Library of Lethchauntos», der de kan utforske spillets grunnleggende elementer samtidig som de får en innføring i settingens steder, guder og skatter.

Både «Forgotten Realms: Heroes of Faerûn» og «Forgotten Realms – Forgotten Realms: Adventures in Faerûn er uvurderlige ressurser for spillere og spillmestere som ønsker å legge sine eventyr til D&Ds mest kjente setting, og et uunnværlig sett for de som har begynt å spille etter D&D 5.5-reglene. Jeg vil til og med anbefale den til spillere som nettopp har fullført Baldur’s Gate 3 og ønsker å lære mer om denne verdenen og mulighetene den byr på. Det er tross alt bare et veldig lite skritt derfra til å lage et karakterark og spille sammen med vennene dine.