Det beste og merkeligste ved Japan: En personlig oppsummering

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Det var ikke mitt aller første besøk i landet, men det var mitt første på 18 år og også den eneste gangen jeg faktisk hadde hatt tid til å utforske Japan. Å besøke Japan og USA er faktisk ganske likt på en nesten surrealistisk måte: du tror du vet alt, har sett alt, og så befinner du deg plutselig midt i det inntrykket du har båret med deg i årevis, og kanskje til og med tiår. Ellers kunne de to landene ikke vært mer forskjellige, på godt og vondt.

Jeg har allerede fortalt dere om besøkene mine på Nintendo-museet og Super Nintendo World i egne artikler etter å ha tilbrakt to uker på ferie i Japan i andre halvdel av juni. Begge stedene etterlot meg med en lyst på mer, og jeg kan varmt anbefale dere å sjekke dem ut (noe jeg skal fortelle mer om i de respektive artiklene), men under oppholdet mitt i Tokyo, Osaka og Kyoto benyttet jeg selvfølgelig også anledningen til å gjøre massevis av andre nerdete ting.

Gjør deg klar. Her kommer noen tilfeldige inntrykk fra Japan. // Jonas Mäki

Gamereactor publiserer vanligvis ikke reisereportasjer, men siden Gamereactor tross alt er et spillnettsted, tenkte jeg at det sikkert er flere av dere som har drømt om en tur til Japan, eller som rett og slett er nysgjerrige på å finne ut om mange av drømmene, forventningene og forutsetningene dere har om landet faktisk stemmer. Jeg skriver dette fullt klar over at mange av dere allerede har besøkt Japan oftere enn meg, og jeg er absolutt ingen ekspert, men forhåpentligvis vil inntrykkene og refleksjonene mine underholde dere og kanskje være til litt hjelp likevel.

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Når det er sagt, her er en noe usammenhengende artikkel som dekker det jeg opplevde der borte, med fokus utelukkende på det jeg syntes var gøy, mens Nintendo-museet og Super Nintendo World blir dekket i egne artikler. Jeg har ikke som mål å gi noen omfattende inntrykk eller en fullstendig anmeldelse, bare litt moro.

Akihabara (Tokyo)

Jeg besøkte Akihabara tilbake i 2008 og hadde lengtet etter å dra tilbake. Mange på nettet har imidlertid klaget over at «Akiba» har forandret seg til det verre, og at gamle kultsteder som Segas arkade og Super Potato-butikken i stor grad har blitt et nedslitt og uhorvelig dyrt museum. Og ganske riktig, det er tydelig at Akihabara ikke lenger har den samme undergrunnsstemningen med obskure hentai-butikker i bakgatene, og det er definitivt ikke mye bruktvarer som gir følelsen av å være verdt pengene, men for et fantastisk sted det fortsatt er. Akiba oser av otaku-kultur, og å se alle figurbutikkene, de spektakulære spillbutikkene, arkadesentrene og cosplayerne som vandrer rundt, varmer mitt gamerhjerte helt inn til bunns.

Kjøp med deg noe godt å spise på Shinkansen. Du kommer deg fra Tokyo til Kyoto og Osaka på to timer. // Jonas Mäki

Offentlig transport

Å komme seg rundt i Tokyo og Osaka kan ikke bli enklere. Skaff deg et Suica-kort (Tokyo) eller Icoca (Osaka), enten digitalt eller fysisk, så er du klar for eventyr. De fungerer på busser, tog, salgsautomater og i mange butikker. Hold kortet mot leseren når du stiger på og av, så trekkes riktig beløp. Alt er tydelig skiltet, og AI eller Google Maps vil enkelt fortelle deg nøyaktig hvilken stasjon og linje du skal ta.

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Dyrecafé

Du har sikkert sett disse på nettet eller hørt om dem. Valget er ditt, men dyreelskere bør absolutt unngå dem. Det finnes noen få isolerte steder som fokuserer på å finne nye hjem til dyrene, men organisasjoner som WWF Japan og Wild Welfare har gjentatte ganger publisert rapporter om dyr som utsettes for mishandling, der nattaktive dyr som ugler tvinges til å holde seg våkne om dagen for å underholde turister, samtidig som de lever i bittesmå innhegninger og sliter med stress og angst. Bare hold deg langt unna disse stedene, uansett hvor søte kapibarene måtte være.

Spillhaller

Da jeg var i Japan i 2008, fantes Segas legendariske spillehaller fortsatt. De ble imidlertid solgt til Gigo for en stund siden og har i stor grad blitt lagt ned. De finnes fortsatt, men langt hyppigere enn i Vesten, og det finnes også mange steder som ikke akkurat er ideelle. De virkelig små, røykfylte spillhallene ser ut til å ha forsvunnet, men det er ingen problem å stikke inn en 100-yen-mynt for litt overdådig spillglede og late som om det fortsatt er 90-tallet. Flere av dem selger også instantnudler og lignende, så du kan henge der i timevis.

Arkadekulturen har fått en knekk, men det finnes fortsatt mange gode japanske arkader. // Jonas Mäki

Biler

Som du sikkert vet, kjører man på venstre side i Japan, og jeg har ikke leid bil, så jeg har egentlig ingen tips på det området. Men jeg vil likevel nevne bilene, fordi Japans bilpark er utelukkende drevet av fossilt brensel. Og… som svenske føles det primitivt. Det lukter eksos på en måte som svenske byer ikke har gjort på 10–15 år, og trafikken lager naturligvis mer støy med fossildrevne motorer. Man kan ikke unngå å føle at bilene på veiene i Japan virker gamle i et ellers høyteknologisk land.

DesignLab Planets

Kanskje litt overhypet, men absolutt verdt hver eneste yen. Denne virale kunstutstillingen er virkelig utrolig. Hvis jeg kunne anbefale bare én ting, ville det være å spare vannseksjonen (utstillingen er delt inn i tre deler) til sist, siden den er den desidert beste. På den måten blir opplevelsen din bedre og bedre etter hvert som du går gjennom utstillingen, i stedet for omvendt.

Donki

Også overhypet, og egentlig er det bare en Rusta på steroider. Men japanske varer er generelt av svært høy kvalitet, prisene er utrolig lave, varene er ofte umulige å finne andre steder, og den mest irriterende, men likevel fantastiske danseband-jinglen man kan forestille seg, spilles non-stop. En typisk japansk og herlig opplevelse som jeg virkelig savner. Unngå imidlertid den i Shibuya, som består av 90 prosent turister (og et absurd antall selvutnevnte influencere), folkemengder og svette.

Slik blir du glad i Dotonbori når du ser alle de kjente severdighetene fra Yakuza/Like a Dragon-spillene. // Jonas Mäki

Dotonbori

Dette ligner ganske mye på Times Square i New York. Som sådan er det en turistfelle med høyere priser. Uansett er det et sted hvor du virkelig kan føle byens puls, og jeg vil derfor absolutt anbefale et lengre besøk med mye gåing. Og hvis du har spilt Yakuza/Like a Dragon, er dette den virkelige inspirasjonskilden til spillenes Sotenbori, noe som betyr at du vil kjenne igjen alt og kan sjekke ut det ikoniske krabbeskiltet (og ta en nysgjerrig titt på broen for å se om det virkelig er en ulovlig kampklubb der).

Gatcha

Vi hadde en slags gatcha i Sverige før, i form av tyggegummi-automater. Men konseptet er enormt i Japan, og disse finnes absolutt overalt; det er mange butikker som er helt dedikert til gatcha-maskiner. Du kan faktisk vinne nesten hva som helst fra dem (maskinene har ulike temaer), fra miniatyrretter til mangafigurer, Nintendo-nøkkelringer, sexrelaterte gjenstander, klær og insektmodeller. Det er ikke det at du trenger noe av det, det er bare moro; du kan ikke la være å prøve å vinne noe du egentlig ikke vil ha.

Gjennomsiktige paraplyer

Hvis du vokste opp med å se på anime, vet du at gjennomsiktige paraplyer er en ting i Japan. Første gang det regner og du stikker innom nærmeste konbini for å kjøpe en gjennomsiktig paraply for en spottpris og går ut på gaten, lover jeg at alle anime-fans vil føle seg litt som Emily i Paris. Jeg tok faktisk med paraplyen hjem som en fin suvenir.

Et bilde fra Harajuku, men det kunne like gjerne vært Shibuya. Det er for overfylt og altfor turistpreget, spesielt det siste. // Jonas Mäki

Harajuku

Et av Tokyos mest omtalte nabolag, selv om jeg tror du kan besøke det én gang og så hoppe over det, med mindre du spesifikt tilhører en yngre gruppe som er ivrig etter å møte mange vestlige turister, ikke bryr deg om folkemengdene og er interessert i cosplay og/eller japansk ungdomsmote.

Kniver

Jeg har alltid nøyd meg med vanlige kjøkkenkniver uten noen særlig kunnskap om dem, og har vært villig til å bruke kanskje rundt 80 pund på det meste. Japanske kniver er imidlertid i en helt egen klasse. Jeg vet fortsatt ikke så mye om dem, men de koster omtrent halvparten av prisen i Vesten, så sørg for å unne deg en god en. De er så utrolig vakre og skarpe at det nesten er latterlig.

Konbini

Hvis du aldri har vært i Japan, er det nesten umulig å forstå konbini-kulturen. Tenk på dem som vanlige bensinstasjoner, men uten bensin og bilutstyr. En slags minisupermarked med litt av alt, inkludert mat... men alt er av skyhøy kvalitet og billig som bare det. Min favoritt var den kremete Fami-Chiki fra Family Mart, som selges ved kassene og er en utrolig velsmakende og praktisk snack etter laaaange turer. Men alt fra smoothiene deres (som du kjøper frosne og lager selv i salgsautomater) til risboller (onigiri) og snacks er helt fantastisk. Konbini lever ikke bare opp til forventningene, men overgår dem.

Bilder fra Osaka, men Tokyo er like fantastisk om natten. // Jonas Mäki

Kveldsturer

Tokyo og Osaka er alltid spektakulære, men når lysene tennes, er det som å bli transportert inn i «Ghost in the Shell» eller «Cyberpunk 2077». Det er utrolig kult bare å spasere rundt og suge inn atmosfæren.

Mat

Jeg trenger nok ikke å fortelle deg at japansk mat er deilig, gitt at den ofte regnes som verdens beste kjøkken. Så sørg for å spise deg mett på retter som yakiniku, shabu shabu, tonkatsu og andre retter så mye du kan. Så hvorfor nevner jeg dette? Jo, fordi jeg vil oppfordre deg til å ikke høre på matinfluencere. Det finnes så mange anbefalinger med enorme køer, men maten er ikke noe bedre (om noe, er den dårligere) enn på et hvilket som helst tilfeldig sted i nærheten. Ignorer det som går viralt, bare velg det som ser godt ut. Den verste ramenen jeg spiste i Japan er minst like god som den beste jeg noensinne har spist i Sverige.

Mini-templer og bambus

Å gå turer i Japan er fantastisk. Alt er veldig annerledes enn hjemme, men selv om de mest kjente stedene har sin egen sjarm og tiltrekningskraft, er det nesten de små tingene jeg husker best. Å vandre gjennom boligområder midt i byen og snuble over en liten bambusskog, støte på et vakkert tempel rett over gaten fra en spillehall, eller plutselig passere et shinto-helligdom mens du leter etter et godt ramen-sted. Slike opplevelser finnes overalt, så unn deg dem.

Uansett hvor du går, vil du se små templer som vekker nysgjerrigheten din. // Jonas Mäki

Nintendo Store i Osaka

Det finnes en Nintendo Store i New York og en i Tokyo, men ingen av dem kommer i nærheten av gigantbutikken i Osaka. Hvis du vil fordype deg i fantastiske Nintendo-varer – fra vannkokere til regnponchoer, Donkey Kong-kjeks, Splatoon-forklær, Zelda-T-skjorter og Animal Crossing-håndklær – er dette stedet å dra.

Nipponbashi Denden Town

Osakas svar på Akihabara. Jeg hadde ikke vært her før, men jeg lurer på om ikke dette er enda bedre, selv om det er litt mindre. Prisene er bedre, det er lettere å finne brukte varer, og det er ikke fullt så overfylt. Et must for spillentusiaster.

Odaiba

En kunstig øy utenfor Tokyos kyst, med to kjøpesentre og massevis av futuristisk arkitektur. Hvis du liker å shoppe, synes jeg absolutt du bør dra hit. Her finner du alle butikkene du kan ønske deg, enorme spillhaller, virkelig god mat og ganske enkelt en fantastisk storbyopplevelse. En ting du imidlertid ikke får se, er den 20 meter høye Gundam-statuen, som utrolig nok skal fjernes i august. Jeg vet ikke om den vil bli erstattet med noe, men jeg håper virkelig det, for å bli møtt av en Gundam i naturlig størrelse føltes så typisk japansk og koselig.

Er Odaiba verdt et besøk? Hvis du liker å shoppe og ønsker en ganske moderne opplevelse, så ja. Men Gundam-statuen skal fjernes i løpet av de neste dagene, selv om den sannsynligvis vil bli erstattet av noe nytt. // Jonas Mäki

Søppelkasser

Du har sikkert hørt hvor vanskelig det er å finne søppelkasser i Japan. Selv om det ikke er søppel å se noe sted (den eneste gangen jeg så noen kaste søppel på gaten, var det turister), finnes det nesten ingen søppelkasser. Men ryktene er overdrevet. De finnes definitivt, og selv om du kanskje må bære med deg søppelet ditt lenger enn i Vesten, kan du kaste det i kjøpesentre, på togstasjoner og så videre.

Parco

Et kjøpesenter i Shibuya (som jeg skal skrive mer om lenger ned). Jeg ville bare nevne dette fordi sjette etasje er fullpakket med butikker dedikert til ting som Capcom, Godzilla, JoJo's Bizarre Adventure, Nintendo, Pokémon, Sega og mer. Fantastisk shopping (selv om Nintendo har en mye bedre butikk i Osaka, og det samme gjelder Capcom) som du ikke må gå glipp av.

Priser

Den japanske yenen er latterlig billig. Jeg hadde hørt før om hvor billig ting er for en vestlig person i Japan, men hadde ikke helt forstått omfanget av det. Det har jeg nå, og jeg kan fortelle deg at prisene på absolutt alt er så lave at du ikke vil tro dine egne øyne og nesten vil føle deg flau når du betaler. Jeg vil gå så langt som å si at restaurantmåltider koster omtrent halvparten, og i noen tilfeller enda mindre. Ja, reisen hit koster litt, men levekostnadene i landet gjør at en ferie i Japan ikke er dyrere totalt sett enn andre populære reisemål.

Det finnes samurai- og ninjamuseer både i Kyoto og Tokyo. Ikke gå glipp av dem. // Jonas Mäki

Sushi på transportbånd

Du finner dette på enkelte steder i Vesten også, men i Japan finner du det overalt, med både mer spennende varianter og høyere kvalitet. Sørg for å prøve ting du aldri har smakt før. Jeg ante ikke at sjøpinnsvin var så utrolig deilig.

Samurai- og ninjamuseet

Et flott tips jeg gjerne vil anbefale i Asakusa, Tokyo. I tillegg til en god historisk oversikt med mye å se, inkluderer det også trening i shuriken (kastestjerne). Kjøpte jeg, som ivrig ninjaentusiast, en med meg hjem? Kanskje...

Sanrio Café

Som en 49 år gammel fyr er jeg sannsynligvis ikke målgruppen for den knallrosa og sukkersøte Hello Kitty og gjengen hennes, men hvem bryr seg? Jeg var sammen med en elleve år gammel jente, og for hennes skyld (selv om jeg ikke skal late som om jeg ikke var nysgjerrig selv) bestilte vi en te-seremoni på Sanrio Café i Harajuku. Uventet god mat med Hello Kitty-tema ventet på oss, sammen med svært velsmakende alkoholfrie drikker og litt vilt Sanrio-shopping.

Sega-butikken er betydelig mindre enn Nintendos tilsvarende butikker, og litt for fokusert på moderne gadgets. Men... det er fortsatt mange flotte funn å gjøre, og butikken ser helt fantastisk ut. // Jonas Mäki

Sega Store Tokyo

Et av stedene jeg hadde gledet meg til å besøke i Tokyo, var Sega Store. Den ligger i det nevnte Parco. Den er mye mindre enn Nintendo-butikken og fokuserer dessverre litt for mye på moderne Sega. Jeg hadde gjerne sett flere morsomme og stilige ting fra Master System- til Dreamcast-æraen (selv om det finnes litt), men den er absolutt verdt et besøk for fans av Atlus’ rollespill, Yakuza/Like a Dragon og Sonic. Det finnes også noen flotte Sega-merchandise-varer der; jeg kjøpte blant annet en toalettveske, en T-skjorte og en kopp.

Shibuya

Et sted du absolutt må besøke, men i likhet med Harajuku synes jeg én gang er nok. Shibuya lukter vondt, er proppfullt av turister, maten er dyrere men av dårligere kvalitet, og jeg synes det er ganske stressende. Du bør absolutt se det verdensberømte Shibuya-krysset, og det finnes morsomme ting som det nevnte Parco, men dette er trolig det distriktet i Tokyo jeg liker minst av de jeg har besøkt.

Gatemat

Foodtruck-konseptet ser ikke ut til å ha slått an i Japan, men det finnes likevel rikelig med gatemat, og mye av det er utrolig velsmakende. Sørg for å prøve alle slags ting, spesielt takoyaki (veldig vanlig i Osaka).

Selvfølgelig bør du besøke templene, men prøv å dra dit tidlig eller sent. Det er absolutt massevis av besøkende og turister ved de største templene. // Jonas Mäki

Avgiftsfritt

Ta med passet ditt når du handler i Japan, siden du ofte har rett til avgiftsfri shopping. Dette betyr at de allerede latterlig lave prisene i Japan blir kuttet enda mer. Noen steder får du pengene rett i hånden, andre gjør det via en app, noen via e-post der du må oppgi kortnummeret ditt for å få refusjon, og atter andre via en spesiell skranke. Du må imidlertid ikke forbruke eller bruke de skattefrie varene under oppholdet i Japan, ellers er du ikke berettiget til refusjon. Dette er vanskelig å kontrollere, og systemet vil derfor endres fra 1. november. Fra da av vil du motta alle dine avgiftsfrie refusjoner på flyplassen i én enkelt transaksjon, og du må kanskje vise frem varene for å bekrefte at de er ubrukte.

Templer

Jeg skulle gjerne ha besøkt flere templer og lignende steder, og rakk blant annet å se de praktfulle Senso-ji og Zōjō-ji (med seks shogun-graver) i Tokyo. Templene er absolutt verdt et besøk, da de er utrolig vakre og rike på historie. De fleste av dem er imidlertid rekonstruksjoner; Tokyo ble i praksis jevnet med jorden, akkurat som Berlin under andre verdenskrig, noe det er verdt å ha i bakhodet. Sørg også for å besøke dem tidlig eller sent på dagen, da det er et absurd stort antall turister.

Turister

Turister, ja. Det er selvsagt ganske hyklersk å klage på dem når man selv er en, men personlig foretrekker jeg å se et Japan som er i det minste litt mer «japansk» (dette gjelder besøk i hvilket som helst land). I Tokyo er det rett og slett utrolig mange steder, for eksempel i Harajuku og Shibuya (hvor jeg oppriktig tror det er flere turister enn japanere på mange gater). Dessuten er det overraskende mange turister som ikke har giddet å sjekke engang de grunnleggende reglene for Japan. Folk trenger seg inn i heiser, kaster søppel på feil steder, lager bråk i T-banen og oppfører seg upassende på hellige steder. Vær aldri en av disse; japanerne blir stadig mer utålmodige med turister og innfører strengere regler. Vi liker ikke når folk fra utlandet oppfører seg dårlig i vårt land, og japanerne er ikke annerledes i så måte.

Du bør prøve UFO Catchers, bare for opplevelsens skyld og for å ha en sjanse til å vinne noe virkelig særegent og japansk. // Jonas Mäki

Stille japanere

Dette henger til en viss grad sammen med det ovennevnte, men det er virkelig fascinerende hvor stille japanerne er på T-banen eller, fremfor alt, i heiser. På T-banen ser du folk som snakker, men volumet er så lavt at du ikke kan høre dem, og i heiser er det helt stille. Det er hyggelig og fascinerende.

UFO-catchers

Jeg inkluderer også tidsspill og ringkastspill i denne kategorien – dette er spill der du må bruke ferdigheter for å prøve å vinne premier. Det er ofte vanskelig, og klørne er nesten urealistisk svake, noe som gjør at det alltid ser ut som om du er i ferd med å vinne – helt til du ikke gjør det. Personlig ble jeg hekta på ringkastspillene der man må prøve å få en ring over en krok, noe som ga meg noen premier. Akkurat som med gachaene nevnt ovenfor, er det altfor gøy og altfor japansk til å motstå, og også her finnes det absolutt alle slags premier (uten overdrivelse: alt fra juice til toalettpapir, nøkkelringer formet som potetgull, Sonic-kosedyr og hentai-figurer).

Uniqlo

Jeg vet at Uniqlo finnes her også, men merket er japansk, og utvalget er langt bredere, butikkene er større og prisene er mye lavere. Utnytt sjansen til å kjøpe massevis av japansk klær av høy kvalitet, mange med virkelig kule og typisk japanske design. Flaggskipbutikken ligger i Ginza og er absolutt verdt en avstikker, og gå ikke glipp av søsterkjeden GU heller.

Man kan virkelig ikke overdrive hvor stor automatkulturen er, og den er helt fantastisk. // Jonas Mäki

Salgsautomater

Alle vet sikkert at det finnes massevis av salgsautomater i Japan, men selv om du har hørt dette (eller sett det selv – dette var tross alt min andre tur til Japan), er det umulig å ikke bli overrasket over det enorme antallet av dem. Det er praktisk talt umulig å være i en storby som for eksempel Osaka uten å se flere salgsautomater. Og igjen: høy kvalitet og gode priser, samt null hærverk, selv på automater som står alene på øde gater. I Europa ville det dessverre vært umulig.

Wagyu-/Kobe-biff

Dette blir annonsert overalt, og jeg fikk inntrykk av at det betyr lite eller ingenting i disse dager. Hvis du har lyst til å prøve wagyu- eller Kobe-biff, bør du undersøke litt og velge gode steder. I Akihabara spiste jeg en forferdelig wagyu-sandwich, mens jeg i Osaka spiste en helt himmelsk yakiniku med førsteklasses wagyu som tydelig viste hvor overlegen dette kjøttet kan være.

Ærlighet

Hva med japansk ærlighet? Vel, i løpet av oppholdet mitt i Japan så jeg folk legge igjen lommebøker, mobiltelefoner og håndvesker på et bord mens de gikk bort for å bestille mat eller kjøpe noe å drikke. På det første hotellet vi bodde på, spurte jeg om det var bagasjeoppbevaring, siden vi ikke kunne sjekke inn før kl. 15.00 (klokken var 09.00 da), og det var det. Det viste seg imidlertid at de ikke låste bagasjen inne; i stedet ble den stående helt åpent i resepsjonen, gjemt bort i et hjørne der personalet ikke engang kunne se den, og det sto allerede flere andre vesker der. Hvem som helst kunne ha kommet inn og tatt dem.

Den siste dagen vår skulle vi besøke keiserpalasset i Tokyo, men bare en time tidligere hadde jeg vært ute og kjøpt en skikkelig kjøkkenkniv (se avsnittet om kniver). Jeg innså at det, som forventet, var vakter ved porten og trodde vi ikke ville få lov til å komme inn. De sjekket gjennom eiendelene våre, la merke til den åpenbart farlige kniven, men slapp oss inn med en advarsel om at vi ikke hadde lov til å bruke kniven på området... Så ja, Japan er fremdeles enestående ærlig.

...og til slutt må vi nevne maten igjen. Fra enkel ferdigmat til gatemat, godbiter og ramen, helt opp til mer eksklusive retter. Standarden er skyhøy. Spis! Ofte og mye. Kalorier teller ikke når du er i utlandet! // Jonas Mäki

Jeg håper du likte å lese dette; hvis du har flere spørsmål, er det bare å spørre, så skal jeg prøve å svare, og del gjerne dine egne tips.

Jonas Mäki