Marvel-settet « Super Heroes fra Magic: The Gathering er den beste samlingen for å tiltrekke seg nye spillere i 2026

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Magic: The Gathering er fremdeles et av verdens ledende samlekortspill, og fordelen det har over andre formater er at det lenge har omfavnet et «multivers»-samlesystem der du ikke bare har ulike spillsett og samlinger for forskjellige spillestiler – enten de er konkurransepreget eller ikke (bortsett fra den rene gleden ved å samle) – men hvor illustrasjonene og utgavene, uavhengig av tema, er ekte kunstverk.

Her på Gamereactor har vi allerede vist dere noen av disse samlingene tidligere, og vi viste dere til og med hvordan man spiller med «Avatar: The Last Airbender»-settet for noen måneder siden, men denne gangen skal vi appellere til deres kjærlighet til franchiser som strekker seg utover ett enkelt format, med karakterer som alle kjenner. I dag skal vi snakke om noe som også er veldig i søkelyset akkurat nå, ettersom den nyeste filmen, «Spider-Man: Brand New Day», har fått årets beste åpning (og den nest beste i historien målt i billettinntekter i åpningshelgen). I dag skal vi snakke om « Magic: The Gathering-settet «Marvel: Super Heroes».

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Dette er riktignok ikke første gang Wizards of the Coast og Marvel har gått sammen om å lansere produkter med superheltene fra «House of Ideas». Faktisk lanserte de i fjor det som kan betraktes som en forsmak på denne kortsamlingen med utgivelsene fra «Secret Lair x Marvel, som allerede inneholdt noen av karakterene og gjenstandene fra «The Avengers», samt Marvel's Spider-Man»-superkolleksjonen, som ble en stor suksess i fjor. Det var ingen overraskelse at superheltene i 2026 var tilbake i aksjon med et nytt sett til TCG-spillet.

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Wizards of the Coast var så vennlige å sende oss et startpakke, noen få boosterpakker klare til å slukke den umettelige lysten til å åpne dem og oppdage hvilken skjebne de 14 kortene inni rommer, samt et ferdigbygd kortstokk for å spille Commander, kalt Avengers, Assemble! (rød-hvit-blå), basert på bruk av «Captain America: Team Leader»-kortet, og hvis hovedmekanikk er «hero empowerment». Empower er en av de nye reglene som kommer i «Marvel: Super Heroes» på « Magic: The Gathering-bordene, og innebærer å frigjøre potensialet i heltekarakterkortene ved å legge til +1/+1-markører eller aktivere tilleggsferdigheter.

En annen ny funksjon er Teamwork-evnen, der man ved å tappe X skapningskort får X styrke når trylleformelen kastes. Dette er spesielt effektivt mot motstanderens tøffeste skurker.

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I en av boosterpakkene var jeg heldig nok til å trekke Mjolnirs hammer, et av settets mest verdifulle kort, da det tjener til å låse opp en annen unik spillbetingelse i samlingen: Worthy». Husker du den scenen der alle medlemmene av Avengers-teamet prøvde å løfte Thors hammer og gradvis ga opp, mens «Cap» klarte å bevege den i en tusendels sekund? Vel, denne nye spillfunksjonen er inspirert av nettopp det. Selv om vilkårene for å utstyre seg med Mjolnir er mindre eksklusive enn i filmene eller tegneseriene, gir det å eie den et nytt lag av dybde til kortstokken min, og kanskje en liten taktisk fordel, spesielt hvis jeg kombinerer den med Vibranium-markører – en ny type forhåndsdefinert artefaktbrikke med egenskapen «uforgjengelig», som kan tappes for å produsere fargeløs mana.

Alt dette er vel og bra, men hvis du har kommet så langt fordi du elsker Marvel og karakterene, men likevel ikke er spesielt tiltrukket av selve kortspillet, er det fortsatt Magic sitt andre navn å ta i betraktning: «samlekort». Det finnes over 725 forskjellige kort i Marvel Super Heroes-settet, og å samle dem alle kan være et virkelig episk prosjekt. Generelt sett bør det ikke være for vanskelig (eller dyrt) å finne de 296 vanlige kortene i settet (selv om de 60 sjeldne og 25 mytisk sjeldne kortene sikkert vil koste deg en del), og hvis du er typen som går hele veien, kan du heller ikke overse gjenutgivelsene, kortene med alternativ kunst, kantløse utgaver og «Booster Fun»-kortene. Det finnes også 100 nye kort fra bonusarket, og så er det de 113 Commander-eksklusive kortene, fordelt på de fire ferdigbygde kortstokkene.

Den gode nyheten er at for å ha glede av å samle på « Magic: The Gathering, trenger du ikke å gå fra vettet eller ta opp et nytt boliglån (her er til og med en ansvarsfraskrivelse i tilfelle du leser dette igjen om noen år og det faktisk har skjedd), men bare å nyte talentet til kunstnerne som jobber for selskapet, som tilfører hvert kort sin egen kunstneriske stil og håndverk av ypperste kvalitet. «Marvel: Super Heroes»-settet inneholder bidrag fra, blant mange andre, Smirtouille, Kevin Glint, Bachzim, Bjorn Barends, Ben Harvey, Rocky Chen, Nino Is, Jonas de Ro, Ryan Pancoast, Wero Gallo og Víctor Adame Mínguez, for bare å nevne noen få. Og det er bare kunstnerne som har laget illustrasjonene til dette settet, for enkelte spesialkort er hentet direkte fra tegneseriene til legender som John Romita Jr., Jack Kirby og Alex Ross.

Kort sagt er «Marvel: Super Heroes» en samling som ikke bare appellerer til spillere av « Magic: The Gathering, men som også kan være et fantastisk samlesett for alle fans av Marvel og dets figurer – enten det er i trykt form, på det store lerretet, i videospill eller, hvorfor ikke, i denne fantastiske kortsamlingen.