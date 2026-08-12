Railroad Rumble: Alle sjefene i « Denshattack!, rangert

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Selv om de bare utgjør ett nivå per område bestående av flere etapper, er bosskampene avgjørende for Denshattack! Hver etappe bygger opp mot det kommende klimaksmøtet: å møte lederens tropp, skape kaos for å få deres oppmerksomhet, konkurrere i løp for å vise at du i det hele tatt er verdt tiden deres. Det endelige oppgjøret henger konstant over deg mens du hopper, grinder og trikker deg nærmere din store motstander. Og hvis kampen ender opp med å føles skuffende, kan det etterlate en bitter ettersmak for hele spillet. Heldigvis viser hver sjef seg å være verdt ros på sin egen måte, men vi tenkte det ville være gøy å gå gjennom dem og rangere dem alle fra dårligst til best på alt fra spillbarhet, spektakulærhet og selvfølgelig den utrolige musikken.

9. Molty og VACTRAIN

Av de ni oppføringene på listen er dette den eneste som det ville være vanskelig å klassifisere som en «bosskamp», og jeg ville ikke ha tatt den med i det hele tatt hvis ikke spillet hadde spesifisert den som en. Emis møte med VACTRAIN er mer et kappløp enn noe annet, og strekker seg over hele Japan, der hun utnytter vennene hun har fått underveis. Det fungerer godt som spillets avsluttende bosskamp, der du får satt alle ferdighetene du har lært på prøve, samtidig som det viser hvor langt Emi har kommet siden hun leverte ramen i Beppu.

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Det er imidlertid vanskelig å ikke føle at denne etappen ville fungert bedre som et kappløp enn som en kamp. Selv om premisset for møtet dreier seg om å komme seg helt til Beppu før Molty gjør det, er det ingen reell motivasjon for å bevege seg gjennom etappen spesielt raskt. Å ha et kart på siden av skjermen som viser hvor langt foran eller bak VACTRAIN du ligger, kunne ha gitt en sårt tiltrengt følelse av hastverk, der det å utnytte dets magnetiske spor for å øke hastigheten din var et krav for å holde følge, i stedet for bare en gimmick. Det betyr ikke at dette nivået på noen måte er dårlig, men det fungerer ikke fullt så godt som en «bosskamp» som de andre nivåene gjør.

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8. Shihori Yoneda

Ærlig talt føles det urettferdig å plassere noen av sjefene så lavt på listen, med tanke på den vanvittige kvaliteten som Denshattack!s karaktergalleri kan skilte med. Det viktigste som trekker denne sjefen ned, er hvor lang tid det tar å komme til selve hovedkampen, der kampen mot Shihori og Yakuza fungerer mer som en gruppekamp enn en fokusert duell. Den første delen er enkel nok, der Maiko skyter en rekke piler mot deg som du unngår ved å bytte spor. Hamamoto-tvillingene skaper litt variasjon med en kamp oppe i skyene, der du må lure systemet til å skifte togets energi mellom positiv og negativ for å slå prosjektilene deres tilbake mot dem, men det blir ganske fort kjedelig og utnytter ikke potensialet for kaos som kunne ha oppstått ved å sveve høyt oppe i skyene.

Oppgjøret med Shihori utnytter den magnetiske skifteren som ble introdusert i dette kapittelet på en god måte, med øyeblikk av tyngdekraftsskiftende galskap som fikk meg til å føle at jeg spilte et Geometry Dash-nivå på den beste måten mulig. Men totalt sett mangler dette nivået både intrikate mekanikker og vanvittige spektakulære elementer som gjør at andre bosskamper kommer foran det.

7. Yamagata

Tro meg, det smerter meg like mye å plassere denne så lavt som det smerter deg å lese det. Alt ved Yamagata oser av « Denshattack!: hans rå, punk-inspirerte antrekk, hans tragiske, men likevel triumferende bakgrunnshistorie. Det finnes ingen karakter som fortjener en stor bosskamp mer enn ham. Men dessverre er han ikke engang med i størstedelen av kampen i Bosozoku, noe som er et gjennomgående tema for disse lavere rangerte bossene.

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Kampen åpner med en kamp mot 100 tog, noe som, selv om det er en spennende idé, ville fungert bedre som et eget nivå. Det er en litt klosset del midt i kampen som kun er der for at du skal fylle opp Yaoyorozudo-måleren din, og når Yamagata endelig kommer mot deg med sitt eget tog, er kampen allerede halvveis over. Jeg plasserer denne over Shihori på grunn av den siste delen, siden turen oppover Phantom Typhoon skiller seg ut som et av spillets mest minneverdige øyeblikk. Det hele bindes sammen av et fenomenalt gjesteopptreden fra Lotus Juice på banens lydspor, noe som skruer opp spenningen i avslutningen til det ytterste. Men siden Yamagata er så underutnyttet i sin egen bane, ville det være vanskelig å rangere denne mye høyere.

6. Madoka Sato

Det blir gjort klart allerede før du kjemper mot henne at Madoka er en av landets farligste denshattackere, og hennes overbevisning om at hun er overlegen i forhold til Emi preger kampens utforming. Før hun i det hele tatt anser deg som verdig hennes tilstedeværelse, må du kjempe mot medlemmene av Dead Ball mens du beveger deg mot basen hennes: et forfallent baseballstadion utstyrt med kraner som endrer banens utforming og kontinuerlig justerer løypen for å opprettholde Madokas kontroll.

Madokas foretrukne tog er utstyrt med en kanon som skyter enorme, målsøkende baseballer mot Emi. Siden det ikke er mulig å dukke unna eller unngå disse, er den eneste muligheten å skyte dem tilbake mot henne ved hjelp av et triks. Det er en ganske morsom gimmick, men kampen utvikler seg ikke videre utover dette. Madoka avslutter kampen raskt ved å skyte Emi av banen og ut av sitt revir, noe som gjør dette til den eneste kampen Emi ikke vinner – og en litt skuffende kamp, for den saks skyld.

5. Brian Ishida

Kampen mot sjefen for Miraido Task Force havner akkurat utenfor topp fire på grunn av en litt treg start. At Emi kaprer en Miraido-drone er riktignok en kul scene, men det bremser raskt opp spillopplevelsen i en del av spillet som ikke gir rom for å vise frem ferdigheter, uten mulighet til å utføre triks siden høyre spak er omgjort til en prangende rakettkaster. Heldigvis fungerer dette bare som en kort pause før Brian kaster seg inn i kampen og umiddelbart øker spenningen.

Wretchhound er et perfekt kjøretøy for Task Force-lederen, en konstant undertrykkende tilstedeværelse gjennom hele kampen. Brian skyter raketter, gnager seg gjennom tunneler og angriper fra under sporene Emi kjører over, uten å gi deg et eneste øyeblikk til å få pusten. Etter å ha ladet opp via Niigatas partikkelakselerator, blir Emis tog fylt av energi, som kan skytes mot Wretchhound ved å utføre triks. Kampens finale viser Emi som tar kontroll over Brians tyggeanordning, tygger seg gjennom rekker av politibiler før hun overbelaster strømnettet og avslutter denne maratonkampen.

4. Shin og Fukihimo

Det er her det virkelig blir spennende. Hver eneste boss fra og med nå er nær perfekt, og jeg kunne ærlig talt rangert disse fire i hvilken som helst rekkefølge. Rockerens design blander galskap og trussel i absolutt harmoni, og den rager høyt over deg mens den inntar tronen på toppen av åsen og vandrer rundt på mekaniske ben. Dens ødeleggelsesevne er et syn verdt å se, og den innleder kampen ved å avfyre gigantiske 8-Balls fra sin pompadour-kanon og slå i bakken for å slippe løs ringer av ild som sprer seg rundt hele fjellet.

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Etter en rask tur med Yaoyorozudo tar Emi kampen inn i Rockerens indre, og smyger seg forbi alle forsvarsmekanismer og mekaniske deler mens hun river den i stykker fra innsiden. Selv etter å ha blitt kraftig svekket, gir ikke Shin og Fukihimo seg uten et siste oppgjør, og de løper gjennom Shikoku mens Emi forfølger dem via vollgraven: muligens spillets beste bruk av en halfpipe. Etter å ha unngått noen flere 8-Balls, er tiden inne for å ri på toppen av Rocker og demontere den med en elegant serie luftspark før hun til slutt styrter ned på kanonen med et rungende gong-lyd, noe som bekrefter deres nederlag. Ingen annen kamp i spillet klarer bedre å gi den «David mot Goliat»-følelsen jeg lengter etter i actionplattformspill, uten å gjøre noen dårlige designvalg bare for sakens skyld.

3. Suzuna Sei

Mens jeg jobbet meg gjennom hver region i « Denshattack!, hadde jeg en følelse av at det ville være minst én kamp som ville omdefinere spillopplevelsen og få ting til å gå helt av sporet. Det jeg imidlertid ikke forventet, var en sjef som forvandler selve skinnene til et grepebrett for en sjefskamp som stolt viser frem sine «Guitar Hero»-inspirasjoner. Sei utnytter de magnetiske strømmene i Yaoyorozudo til sin fordel og gjør banen om til sin helt egen konsert, der for mange feiltoner vil føre til at du dør. Kampen blir mer og mer kompleks etter hvert som den utvikler seg, med en rekke parallelle spor samt grind-skinner, monorail-turer og en glideparti, og skifter akkurat på bestemte punkter i lydsporet for å forvandle scenen til en musikalsk fornøyelsestur.

Med en kamp som er så sterkt fokusert på musikk, avhenger alt av kvaliteten på den medfølgende sangen, og «I’m the Music» av Sean Bialo og Sumika Inoue skuffer ikke. Fusjonen av J-Pop, breakbeat, elektronisk musikk og noen sjangre jeg sannsynligvis ikke engang kjenner til, smelter sammen til en av lydsporet største hits, som passer perfekt til Denshattack!s musikalske stil samtidig som den forstår nøyaktig hva som gjør at musikken i andre rytmespill fungerer så bra. Den fungerer som en så effektiv remix av Denshattack!s spillopplevelse at jeg nesten blir skuffet over at ikke alle sangene i spillet kan spilles i denne stilen. Hvis Undercoders har planer om å gi ut DLC, ville dette vært et utmerket tillegg.

2. Madoka Sato (Second Encounter)

Hvis den første kampen mot Madoka lot noe å være ønsket, gjør denne omkampen opp for alt den manglet tusen ganger. Nå som Madoka ser på Emi som en motstander som er mer verdig hennes respekt, tar hun det ett skritt videre ved å bytte kjøretøy til et stjålet Sandworm-tog, dykke gjennom sanddynene og nok en gang skyte sine karakteristiske baseballer mot deg. Det er gjennom dette kjøretøyet vi ser Madoka virkelig gi utløp for sin aggressive og voldsomme personlighet, mens hun raser gjennom den forlatte byen og jevner hele skyskrapere med jorden, noe som gir deg fritt spillerom til å kjøre over ruinene hun etterlater seg.

Etter å ha ryddet byen, tar Madoka kampen inn i tunnelen med sandormen sin, kaster seg mot Emi, skyter flammestenger fra ormens hode og avfyrer lasere gjennom øynene dens. Til tross for den enorme størrelsesforskjellen mellom Emis og Madokas kjøretøy, klarer kampen utrolig godt å gi inntrykk av at to jevnbyrdige motstandere gir alt de har, noe som understrekes ytterligere av den påfølgende duellen der du bygger opp Yaoyorozudo-måleren din for å hoppe over ormen og knuse tankene på ryggen dens. Kampen fullender sirkelen i sin storslåtte finale når Madoka kaster en siste salve med baseballer mot deg, men disse fungerer ikke som annet enn et siste desperat forsøk, ettersom Emi stikker rett gjennom munnen på ormen og sender den styrtende ned i havet. Fantastisk.

1. Yoshie Mitsutake

Man sier det alltid er lurt å starte med det beste, og åpningssjefen i «Denshattack!» er et så godt eksempel på dette som man kan få. Emis kamp mot Yoshie er en full fart-affære uten fyllstoff som nekter å være kjedelig i så mye som en brøkdel av et sekund. Yoshie går fullt ut i mecha-anime-stil når hun og Dashing Queens kombinerer maskinene sine for å danne en glamorøs, Y2K-inspirert togsrobot. Hun svinger togarmer mot kjøretøyet ditt, slår i bakken for å skape energisøyler, og bruker til og med beltene på mechaens legger til å storme mot Emi i høy fart.

Etter å ha krasjet inn i mechaen og brutt seg ut av glasskuppelen, beordrer Yoshie et fullskalaangrep og kaster alt hun kan finne mot deg: ødelagte bygninger, biter av motorveier og en hel kringkastingsmast. Refrenget i banens sang, «Fashion Overdrive», setter i gang mens du grinder, hopper og gjør triks over disse flygende delene av infrastrukturen, med Alice Peraltas kraftfulle vokal som svever ved siden av deg. Som om ikke dette var nok til å gi denne scenen en god sjanse til å bli kåret til spillets beste bosskamp, avsluttes kampen med at Emi parerer angrepet og rir på en av mechaens rakettarmer, mens hun suser gjennom gatene og sprenger stabler av oljefat, mens Yoshies mannskap desperat prøver å flykte og river ned bygninger for å sperre veien for deg. Det er til syvende og sist nytteløst, ettersom Emi rir på rakettstøtet rett inn i midten av mechaen, spikrer den fast til veggen og trekker for gardinene for den beste bosskampen du kommer til å se hele året.

Hvem var din favoritt Denshattack! -sjef? Er det noen du synes har blitt urettferdig behandlet på denne listen? Fortell oss hva din personlige rangering er.