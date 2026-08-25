Tad og den magiske lampen: Vi snakker med Enrique Gato om «Tadeo Jones 4» og hvordan kunstig intelligens kan endre animasjonsbransjen

HQ

Tadeo Jones, eller Tad, den fortapte oppdagelsesreisende som serien også ble kjent som internasjonalt, er Spanias største animasjonsserie. Serien ble skapt i 2004, basert på en kortfilm av Enrique Gato, og har gitt opphav til filmer, videospill, tegneserier og diverse produkter. Nå kommer den fjerde filmen ut i Spania: Tad og den magiske lampen har premiere 26. august og forventes å bli en sensommerhit i en svært produktiv kinosommer.

Enrique Gato regisserte den opprinnelige Tadeo Jones-kortfilmen da han var 27 år, og hadde aldri forestilt seg at figuren skulle bli så populær. «Man kan umulig forestille seg noe slikt. Man har store drømmer når man er ung, men dette er altfor mye», fortalte Gato oss etter at vi møtte ham på Arkeologisk museum i Madrid under presseturen organisert av Paramount Pictures.

I løpet av tiden vi tilbrakte med Gato snakket vi om den arkeologiske inspirasjonen bak filmene (en parodi på Indiana Jones-filmene), om hvordan det å bli far fikk ham til å endre syn på Tadeo/Tad som karakter, og om kunstig intelligens, ettersom denne fjerde Tadeo Jones-filmen faktisk er en av de første som tar opp den aktuelle situasjonen med hvordan AI endrer livene våre: «Vi må forme AI på en måte som er nyttig for oss, ikke som en erstatning for oss. Det er vi, som mennesker, som må bestemme hva AI skal være».

HQ

Dette er en annonse:

Tad og den magiske lampen: Intervju med Enrique Gato

Da du først skapte Tadeo Jones for over 20 år siden, forestilte du deg da at serien ville være der den er i dag?

Nei, det er umulig å forestille seg noe slikt. Jeg mener, den har blitt den største animasjonsserien i Spania noensinne. Man har store drømmer når man er ung, men dette er altfor mye. Vi ville aldri ha forestilt oss noe slikt.

Liker du å undersøke og finne referanser og inspirasjon til hver film, siden hver av dem er inspirert av forskjellige historiske steder?

Når alt kommer til alt, tror jeg det jeg virkelig likte da jeg var ung, var eventyrfilmer fra 80-tallet, der man har disse store eventyrene som utspiller seg på historiske og arkeologiske steder. Det er den virkelige inspirasjonen bak disse filmene.

Dette er en annonse:

Hver gang vi starter på en ny film, forestiller jeg meg hvor jeg ønsker at historien skal utspille seg. Det minner meg om alle de gamle filmene. Spesielt med denne filmen måtte vi utforske mange steder og tenke på hvordan inkaenes verden var på 1500-tallet. Det var en av de største utfordringene, og det var fantastisk å utforske det gjennom filmen.

Etter fire filmer ser vi nå Tad som far, og han sliter også med Mumien, som nesten er som en annen sønn. Har dine personlige erfaringer påvirket manusene?

Absolutt. I mange år ville jeg ikke gjøre Tad til far, fordi jeg ikke følte at jeg hadde den rette erfaringen til å snakke ærlig om det. Og nå, plutselig, med denne fjerde filmen, vel, nå har jeg selv blitt far, og jeg vet veldig godt hva det betyr å være far.

Jeg har en 16-åring, og nå følte jeg at jeg hadde erfaring nok til å snakke om dette fra hjertet. Og, vel, til slutt lager vi også en mye mer følelsesladet film enn før, og jeg ønsket at alt dette skulle henge sammen. Å ha følelsene som kommer fra forståelsen av å være far, og det er, for meg, trolig det viktigste ved denne filmen.

Denne filmen handler ganske mye om kunstig intelligens. Det er en karakter som viser både fordelene og begrensningene ved den. Var det alltid meningen å ta opp AI-temaet så direkte?

Nei, slett ikke. Jeg mener, dette var noe vi oppdaget under utviklingen av manuset, og jeg må si at jeg vanligvis ikke liker å legge til teknologi i denne typen filmer, spesielt på grunn av det jeg fortalte deg om ånden i 80-tallets eventyrfilmer, der alt var analogt, ikke digitalt. Men da ideen om denne karakteren plutselig dukket opp, innså jeg at dette var det rette øyeblikket å ta opp temaet.

Hele verden er redd for kunstig intelligens, og til syvende og sist ønsket jeg å formidle budskapet om at kunstig intelligens bare er et verktøy. Det er noe som må være nyttig for mennesker, ikke en erstatning for mennesker. Til syvende og sist liker jeg å tenke at vi må forme AI på en måte som er nyttig for oss, ikke som en erstatning for oss. Det er vi, som mennesker, som må bestemme hva AI skal være.

Tanken er å si: vi kommer til å måtte leve sammen. For det er slik at alle i verden er redde for AI, men alle i verden bruker AI hver eneste dag og ønsker å bruke den, selv om de vet at de er redde for den. Så til syvende og sist handler det vel om å finne svaret på hva AI skal være. Den må være nyttig for mennesker, ikke en erstatning for mennesker.

Hadde du noen gang forestilt deg at vi skulle ha slike samtaler om teknologi som påvirker kunstnerisk skapelse?

Vel, til syvende og sist stammer jo vår verden, 3D-animasjonsverdenen, fra utviklingen fra 2D-animasjon til 3D-animasjon, og det skyldes teknologien. Så vi er veldig vant til å forholde oss til teknologi. Det var vanskelig å forestille seg hvor vi ville befinne oss nå, i dag, i 2026.

Men vi har opplevd mange revolusjoner i vår bransje, i animasjonsbransjen. Vi har sett mange måter å lage animasjon på i bransjen vår. Og dette blir enda en. Men forskjellen denne gangen er at det ikke er en ny teknologi kun for animasjon, det er en ny teknologi for hele verden.

Så vi må finne ut av det – jeg tror det vil ta omtrent fem år eller så, i det minste for å forstå hvor dette er på vei, for nå er det veldig vanskelig å forstå svaret på det.

Hvordan har «Tadeo Jones»-serien gjort det internasjonalt? Den er en stor suksess i Spania, men hvor populær er den i utlandet?

Vel, «Tad» er en film som vises over hele verden. Jeg mener, den skal vises i 46 land, tror jeg, i løpet av de neste to månedene. Så jeg vil si at den er mest populær i Latin-Amerika, her i Spania, i noen land, i Frankrike, Belgia og Sør-Korea. Men den største suksessen er nok her i Spania og Latin-Amerika. Det er de største markedene i verden.

Lager du disse filmene med tanke på et spansk og latinamerikansk publikum, eller sikter du mot noe mer universelt?

Jeg liker alltid å snakke et universelt språk i filmene, men det er sant, spesielt i denne filmen... Jeg vil si at vi alltid har litt av dette i alle filmene: Jeg liker å vise spansk kultur på en eller annen måte i hver eneste film. Og likevel er det noen mer lokale elementer i denne filmen knyttet til Spania som kanskje ikke forstås helt i resten av verden.

Men jeg har alltid denne tanken i bakhodet om at, vel, plutselig ser hele verden på koreanske TV-serier eller lignende, der det skjer mye man ikke helt forstår, men man tenker: «Vel, dette er en kulturell ting fra den delen av verden.» Så jeg er ikke redd lenger for å vise eksplisitte ting om Spania som kanskje ikke alle i verden vil forstå.

Til slutt: Har du allerede ideer om hvordan serien kan utvikle seg, enten i fremtidige filmer eller andre medier som spill og tegneserier?

Ja, mange. Jeg mener, man vet jo aldri nøyaktig hvilken av ideene som ligger i skuffen – og som vi aldri har utviklet – som blir den neste. Men ja, selvfølgelig finnes det alltid mange ideer som kan utvikles. Dette er sannsynligvis en av de beste tingene med figuren, ikke sant? Det er nærmest uendelige muligheter for hva man kan snakke om, utforske og så videre.