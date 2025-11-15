Artisten bak Return to Monkey Island om å vende tilbake til serien: "Hvis jeg kunne, ville jeg gjort det"

HQ

For noen år siden tok vi alle en tur tilbake til Ron Gilberts berømte Monkey Island -serie for et nytt kapittel i historien kalt Return to Monkey Island. Den tittelen ble godt mottatt, og spørsmålet er nå om vi må vente i 20 år til på det neste spillet.

Som en del av vår dekning av BCN Game Fest tok vi en prat med kunstneren Zoe Nguyen om hennes tid på Return to Monkey Island under ledelse av art director Rex Crowle.

"På Return to Monkey Island var jeg spillkunstner og Rex Crowle var art director", forklarer Crowle. "Det var en fantastisk opplevelse for meg, for Rex er en veldig dyktig art director og en veldig hyggelig person å jobbe med. Så for meg var det å jobbe med det prosjektet ærlig talt alt jeg ønsket meg. Det var alt jeg hadde håpet på, i den forstand at Rex hadde en klar idé om hva han ville gjøre, og en veldig god kunstbibel. Og så kunne kunstteamet virkelig legge inn flere av ideene sine, vel vitende om at vi alle jobbet under samme paraply. Vi snakker alle det samme visuelle språket. Og så kan vi i utgangspunktet komme med forslag som er mer dristige, fordi vi vet at vi ikke kommer til å foreslå noe som er helt utenfor rammene. Og spesielt fordi vi alle jobbet eksternt, møtte vi hverandre bare når prosjektet ble lansert eller kunngjort, fordi det også var under COVID. Vi fikk ikke møtt hverandre i det hele tatt. Og det var veldig viktig. Jeg vil virkelig gi mye av æren til Rex og kunstbibelen hans for at de samlet kunstteamet og ga oss muligheten til å tenke på hva som kommer til å bli gøy i stedet for hva som kommer til å bli riktig."

Vi spurte også Nguyen om hun noen gang kunne tenke seg å vende tilbake til Monkey Island -serien, noe hun svarte oss.

"Jeg tror at øya ga oss det den ønsket å gi oss. Jeg mener, jeg er alltid glad for å spille disse spillene på nytt og dykke tilbake i Ron Gilberts univers. Men jeg mener, hvis jeg kunne, ville jeg gjort det."

Utover dette har Nguyen også erfaring med å jobbe på Tequila Works på Rime og The Sexy Brutale. Vi spurte om hvordan det var å gi liv til disse to indieperlene.

"Helt klart. Det var på Tequila Works jeg innså at jeg ville bli art director. Jeg vokste veldig mye i det selskapet. Og de var et veldig kunstdrevet selskap. Så jeg fant ut at prosessen med å jobbe med spill som Rime og The Sexy Brutale virkelig lærte meg å tenke på stil og språk, hvordan man kan lære spilleren hvordan verden fungerer gjennom det visuelle, og også hvor verdifullt det er å inkludere referanser og folk utenfor spillbransjen for å tilføre noe nytt til det visuelle."

Du kan se hele (og tekstet) intervjuet med Nguyen nedenfor for å få vite mer om forskjellene mellom mobil- og PC/konsollutvikling og hvordan hun går frem for å skape en Art Bible som kreative team kan støtte seg på.