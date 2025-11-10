Artisten Zoe Nguyen om forskjellene mellom utvikling av mobilspill og PC/konsollspill: "Mobilspill er så mye vanskeligere å lage"

HQ

Det er ganske vanlig at PC- og mobilspillere rynker på nesen og rynker på nesen av mobilspill, ettersom prosjektene som lanseres på plattformen, vanligvis er svært forskjellige fra den mer tradisjonelle spillstandarden. Det er også en fordom om at mobilspill er enklere enn PC- og konsollprosjekter, så betyr det at de også er enklere å lage?

Da vi nylig snakket med kunstneren Zoe Nguyen (som tidligere har jobbet med Return to Monkey Island, Gylt og Rime) på BCN Game Fest, snakket vi litt om forskjellene mellom å jobbe med PC- og mobilspill, og Nguyen kom med en svært interessant vinkling som kanskje kan endre din oppfatning av mobilspillutvikling.

"Jeg synes det er så vilt at det er dette stigmaet om folk som har jobbet med mobilspill, og at hvis du jobber med mobilspill, kan du ikke jobbe med konsoller. Og mobilspill er, for meg, så mye vanskeligere å lage. Jeg mener, publikummet er i bunn og grunn alle. Det kan være hvem som helst, og det er så mye å ta hensyn til når du lager et mobilspill. Og jeg synes bare at det er problemer som vi ikke nødvendigvis trenger å forholde oss til når vi jobber på konsoll. Det er annerledes. Men i mitt perspektiv er det vanskeligere."

Selv om det er et skille mellom PC og konsoll, er det heller ingen tvil om at mobilen er en langt større plattform, ettersom det er et marked som spenner over milliarder av spillere tilgjengelig for mobil, mens PC og konsoll bare er en brøkdel av den størrelsen.

Hva er din holdning til mobilspill og hvordan plattformen har vokst og endret seg opp gjennom årene? Se hele intervjuet med Nguyen nedenfor.