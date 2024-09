Artistene som er med på Arcane sesong tos soundtrack har blitt avslørt

HQ

Fansen har fått en fullstendig oversikt over listen over musikalske artister som skal jobbe sammen med Netflix og Riot Games for å gi liv til den andre sesongen av deres gjennombruddsserie Arcane.

Basert på historien fra populære MOBA League of Legends, er det trygt å si at showet ble et fenomen og står atskilt fra det beryktede spillet, og nytes på grunn av sine egne meritter.

Det er derfor ingen overraskelse at den andre serien har vært i stand til å trekke inn noen store navn: Ashnikko, Stromae, Twenty One Pilots, , og Stray Kids får selskap av Arcane, Imagine Dragons og JID, som tidligere har spilt inn Enemy i den første serien av showet.

Soundtracket til sesong to av Arcane er tilgjengelig for forhåndsspilling der du får tak i musikk akkurat nå, for eksempel her på Spotify.