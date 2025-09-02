Arturo Pérez-Reverte bringer Alatriste tilbake etter 14 år

HQ

Det er lenge siden Alatriste sa farvel. 14 år, for å være nøyaktig. Nå kan Arturo Pérez-Revertes fans imidlertid glede seg over at han denne tirsdagen har presentert en ny bok, som kommer i bokhandlene i morgen, 3. september.

Boken vil bringe ingen ringere enn Diego Alatriste, den ikoniske fekteren, tilbake når Arturo Pérez-Reverte gjenoppliver sin legendariske helt i Mission in Paris, det siste tilskuddet til den berømte historiske sagaen, som nå utvides fra syv til åtte romaner.

Til tross for det lange avbruddet mellom utgivelsene utspiller romanen seg kort tid etter hendelsene i den forrige delen, og vi følger spanske leiesoldater som navigerer i religionskrigenes kompleksitet i Frankrike og krysser stier med kjente ansikter fra klassisk litteratur.

