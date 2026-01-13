Gamereactor

  •   Norsk

Gamereactor
Verdensnyheter

Arturo Pérez-Reverte kritiserer det spanske kongeakademiet for å bøye seg for påvirkere og ignorere forfattere

Den spanske forfatteren sier at sosiale medier nå former spanjolene mer enn store forfattere.

HQ

Arturo Pérez-Reverte, en av Spanias mest fremtredende forfattere, har gått til skarpt angrep på landets øverste språklige myndighet, og anklager den for å gi etter for trender i sosiale medier og personligheter på nettet. Forfatteren sier at det spanske kongeakademiet nå legger mer vekt på påvirkere enn på dyktige forfattere.

Pérez-Reverte skriver i El Mundo at "en analfabetisk ekspert, YouTuber eller influencer" nå kan forme språket mer enn en Cervantes-prisvinner. Forfatteren, som selv er medlem av akademiet, sa at profesjonelle forfatteres synspunkter i stadig større grad blir ignorert når beslutninger om språk tas.

Arturo Pérez-Reverte kritiserer det spanske kongeakademiet for å bøye seg for påvirkere og ignorere forfattere
Arturo Pérez-Reverte // Shutterstock

Mer spesifikt anklaget han det han kalte akademiets "anything goes"-fraksjon for å tolerere feil og bagatellisere spansk under dekke av å gjenspeile vanlig språkbruk. Forfattere, sa han, gjør mer enn å bevare språket ... de former aktivt dets fremtid, noe som gjør deres marginalisering spesielt skadelig.

Pérez-Reverte avviste også ideen om at akademiet bare skal registrere hvordan språket brukes, og ikke definere hva som er korrekt. Å akseptere enhver populær konstruksjon, advarte han, tapper begrepet korrekt språk for mening og åpner døren for press fra politikk, medier og sosiale plattformer.

Akademiet ønsket ikke å kommentere saken offentlig, men kilder sa at kritikken ville bli formelt gjennomgått. De la til at Pérez-Reverte vil bli invitert til å forsvare argumentene sine for hele akademiet, noe som tyder på at debatten om hvem som kontrollerer utviklingen av spansk er langt fra over... Hva synes du om forfatterens kommentarer?

