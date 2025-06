Aryna Sabalenka ber Coco Gauff om unnskyldning for "uprofesjonelle" kommentarer: "Vi gjør alle feil"

HQ

Aryna Sabalenka, verdens beste tennisspiller, tapte i Roland Garros-finalen mot Coco Gauff, og dermed gikk hennes første finale i French Open tapt til fordel for den unge amerikanske spilleren. Hun var svært preget av nederlaget, og i sitt første intervju etter kampen antydet hun at Gauffs seier kun skyldtes hennes egne feil (hun begikk 70 uprovoserte feil), og bagatelliserte dermed Gauffs fortjeneste i kampen.

Etter å ha fått mye motbør, ba den hviterussiske spilleren Gauff om unnskyldning, som Eurosport Germany rapporterte i dag (via The Tennis Letter). Sabalenka sa at hun hadde snakket med Coco etter kampen: "Jeg ønsket å be om unnskyldning og sørge for at hun visste at hun absolutt fortjente å vinne turneringen og at jeg respekterer henne".

"Det var helt uprofesjonelt av meg. Jeg lot følelsene ta overhånd. Jeg angrer absolutt på det jeg sa den gangen", la hun til. "Vi gjør alle feil. Jeg er bare et menneske som fortsatt lærer i livet. Jeg tror vi alle har dager da vi mister kontrollen. Forskjellen med meg er at verden ser på. Jeg fikk mye mer hat for det jeg gjorde etterpå enn de fleste andre. Men det jeg også vil si, er Jeg snakket med Coco etterpå - ikke umiddelbart, men nylig".

"Jeg hadde aldri til hensikt å angripe henne. Jeg var veldig emosjonell og ikke særlig smart på den pressekonferansen. Jeg er ikke nødvendigvis stolt av det jeg gjorde. Det tok meg en stund å gå tilbake til det, å se på det med åpne øyne og forstå. Jeg innså mye om meg selv. Hvorfor tapte jeg så mange finaler? Jeg ble så emosjonell hele tiden. Jeg lærte også mye. Fremfor alt én ting: Jeg er den som alltid behandler motstanderne mine med stor respekt - enten jeg vinner eller taper. Uten den respekten ville jeg ikke vært der jeg er i dag. Det var en tøff, men veldig viktig lekse for meg."