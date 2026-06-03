Aryna Sabalenka er ute av Roland Garros, Diana Shnaider er klar for en uhørt semifinale

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Aryna Sabalenka fortsetter på toppen av WTA-rankingen, men hun må vente lenger på sin første Roland Garros-tittel: Den hviterussiske spilleren tapte 3-6, 7-5, 6-0 for den 22 år gamle russiske spilleren Diana Shnaider, 25.-seedet i French Open, da hun ikke klarte å beholde kontrollen i vindfulle forhold. Sabalenka tok det første settet og ledet 4-1 i det andre settet, men Shnaider gjorde et fantastisk comeback og presset kampen til et tredje sett.

Og så skjedde noe nesten uhørt: Sabalenka ble knust og tapte et sett 6-0 for første gang siden 2024, i en kamp i Dubai mot Donna Vekic. Shnaider forble i kontroll, mens Sabalenka var desperat og ikke klarte å svare på Shnaiders venstre forehand.

Sabalenka, som nådde finalen i fjor, men tapte for Coco Gauff, reiser hjem, mens Shnaider får en uventet semifinale mot polske Maja Chwalinska, rangert som nummer 114 i verden, som har hatt et eventyrlig løp og blitt den andre kvalifiseringsspilleren i den åpne æraen som har nådd semifinalen på kvinnesiden i Paris, blant annet ved å slå den firedobbelte mesteren Iga Swiatek.

Det er nå sikkert at vinnerne av Roland Garros 2026 blir førstegangsvinnere i både dame- og herresingle, og de andre semifinalistene er Marta Kostyuk og Mirra Andreeva.