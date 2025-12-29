Aryna Sabalenka forsvarer kjønnskampen med Kyrgios: Jeg forstår ikke hvordan folk syntes det var negativt"

HQ

Oppvisningskampen mellom Aryna Sabalenka og Nick Kyrgios, som ble kalt en ny "Battle of the Sexes", har fått mye kritikk for å gjøre mer skade enn nytte for kvinnetennis, noe som ble sagt før kampen og forsterket etter kampen, der mannen, Nick Kyrgios, som knapt har spilt de siste tre årene på grunn av skader, beseiret WTAs verdensener.

Den 28 år gamle hviterussiske spilleren sa etter kampen at "Jeg forstår ærlig talt ikke hvordan folk var i stand til å finne noe negativt i dette arrangementet", og hevdet at det fortsatt var en god tenniskamp.

"Jeg tror for WTA tror jeg at jeg bare viste at jeg spilte god tennis, det var en underholdende kamp. Ja, han vant kampen, men jeg viste god tennis. Det var ikke 6-0, 6-0. Det var en flott kamp, det var interessant å se på. Det brakte flere øyne på tennis. Legender så på denne kampen."

"Tanken bak det er å hjelpe sporten vår med å vokse og vise tennis fra en annen side, at tennisarrangementer kan være morsomme og at vi kan gjøre det nesten like stort som Grand Slam-kamper", la Sabalenka til.

Kyrgios forsvarte også Sabalenka og hele kampen: "La meg bare minne dere på at jeg er én av 16 personer som noensinne har slått 'The Big Four' - Andy Murray, Novak Djokovic, Roger Federer og Rafa Nadal har alle tapt mot meg" sa Kyrgios. "Hun beviste nettopp at hun kan gå ut og konkurrere mot noen som har slått de største gjennom tidene. Det er bare positivt å ta med seg fra dette."