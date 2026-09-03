Aryna Sabalenka krangler med en journalist: «Dere er en vits. Hva slags spørsmål er det?

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Aryna Sabalenka vant en av de korteste kampene i karrieren sin da hun onsdag på 53 minutter slo kvalifiseringsspilleren Polina Iatcenko, som gjorde sin Grand Slam-debut, med 6-1, 6-1 i andre runde – noe som også var hennes 15. seier på rad i US Open.

Sabalenka, som fortsatt er verdensener, har vunnet US Open to ganger på rad. Dette er hennes siste sjanse til å vinne en Grand Slam i år, og hennes plass som verdensener er i fare etter en nylig prestasjonsnedgang.

Til tross for det høye nivået hun har vist så langt i sine to første kamper i US Open, ble Sabalenka svært irritert over et spørsmål på pressekonferansen etter kampen, der en reporter spurte henne om hennes nåværende humør etter at «det åpenbart var mye festing og moro og sånt i forrige uke», ifølge reporteren.

Sabalenka la hodet i hånden før hun svarte. «Dere er en vits. Fester. Moro. Hvorfor sier dere egentlig det? Hvorfor tenker dere i det hele tatt på det? Altså, hva slags spørsmål er det?

Sabalenka kranglet deretter med journalisten: «Bare fordi jeg har lagt ut noen aktiviteter med merkevarer, tror du at jeg har festet?».

Reporteren svarte: «Jeg sier at det er mange arrangementer og slike ting. Jeg sier ikke at du går på festene».

Sabalenka svarte umiddelbart: «Du sa jo bokstavelig talt det.»

«Unnskyld?», sa journalisten.

«Aagh, neste spørsmål», sa Sabalenka.

Reporteren prøvde å redde situasjonen. «For alle som er i tvil: Jeg antyder ikke at Aryna morer seg på disse festene. Jeg sier at hun deltar på mange arrangementer og at det er mye å gjøre, mange arrangementer, ok?»

Etter å ha fått et «ok» fra Sabalenka, omformulerte reporteren spørsmålet. «Nå som turneringene har startet, føler du at du blir ganske seriøs og kamplysten?»

Sabalenka svarte til slutt med sarkasme: «Å ja, jeg var ikke seriøs før det. Neste spørsmål.» Senere la hun til: «Tenk deg om før du sier ting.