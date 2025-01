Aryna Sabalenka når nok en Australian Open-finale på bekostning av sin sjelevenninne

HQ

Aryna Sabalenka er den første finalisten i Australian Open, etter at hun torsdag morgen slo Paula Badosa i to strake sett, 6-4 6-2. Hviterusseren er fortsatt nummer 1 i verden i single, og er spesielt god på Rod Laver, der hun vant de to siste Australian Open-finalene.

Lørdagens finale blir Sabalenkas tredje på rad i AO, og hennes femte Grand Slam-finale totalt (hun vant én og tapte en annen i US Open). Paula Badosa, som ble kåret til årets comeback-spiller etter å ha kommet seg etter en skade som nesten satte en stopper for karrieren, spilte sin første semifinale, men hviterusseren er helt klart på et annet nivå.

"Jeg håper hun fortsatt er vennen min, for jeg er sikker på at hun kommer til å hate meg de neste par dagene, sier Badosa, som hun i et tidligere intervju har beskrevet som "sjelevenninnen". "Det takler jeg, etter det tror jeg vi er tilbake for å gå ut sammen. Hvis vi skal ut og shoppe, betaler jeg for alt hun vil ha."

Venner utenfor banen, men profesjonelle rivaler, selv om Sabalenka med denne seieren nå har vunnet 5 av de 7 kampene de har utkjempet så langt. Men noen få øyeblikk etter kampen, da Sabalenka kom for å heie på en nedtrykt Badosa, viste at vennskapet deres fortsatt er intakt.