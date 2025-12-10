Aryna Sabalenka sier det ikke er rettferdig å møte transkvinner i tennis

HQ

WTA-verdenstoeren Aryna Sabalenka skal møte Nick Kyrgios i en oppvisningskamp i Dubai 28. desember, som er den fjerde utgaven av "Battle of the Sexes", en serie oppvisningskamper mellom en mannlig og en kvinnelig elitetennisspiller som tidligere har hatt Billie Jean King, Bobby Riggs, Margaret Court, Jimmy Connors og Martina Navratilova.

I et intervju med Piers Morgan ble Sabalenka spurt om hva hun synes om at transkjønnede kvinner deltar i kvinnesporten, noe som er tillatt av WTA så lenge de har senket testosteronnivået, underkastet seg testprosedyrer og har erklært seg som kvinner i minst fire år.

"Det er et vanskelig spørsmål. Jeg har ingenting imot dem. Men jeg føler at de fortsatt har en stor fordel over kvinnene, og jeg synes ikke det er rettferdig for kvinner å møte biologiske menn", sier den hviterussiske spilleren, og legger til at "det er ikke rettferdig for en kvinne som har jobbet hele livet for å nå sin grense, og så må hun møte en mann som biologisk sett er mye sterkere, så for meg er jeg ikke enig i denne typen ting i idrett."

Hennes synspunkter ble gjentatt av Nick Kyrgios, som var enig med Sabalenka i intervjuet. Dette temaet har ført til ulike retningslinjer for inkludering eller ekskludering av transkjønnede idrettsutøvere, og har også splittet spillerne i sporten. Billie Jean King, vinner av 12 Grand Slam-turneringer i single og vinner av den opprinnelige "kampen mellom kjønnene" i 1973, hevder at det er diskriminerende å ekskludere transkjønnede fra kvinneidretten.

Martina Navratilova, vinner av 18 Grand Slam-turneringer i single og til sammen 59 majorturneringer, inkludert double og mixed double, og kjent for sitt engasjement for kvinners rettigheter og LHBTQ+-rettigheter, har sagt at transkvinner i kvinneidrett er "juks" på grunn av fysiske fordeler som overgangsprosessen ikke fjerner fullt ut.

