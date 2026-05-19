Aryna Sabalenka snakker i Vogue om sorgen etter faren og ekskjæresten og om retten til å vise følelser

Aryna Sabalenka, verdens beste tennisspiller, pryder forsiden av mai-utgaven av Vogue, med et langt intervju der den 28 år gamle hviterusseren reflekterer over frustrasjonen over å tape og retten spillere har til å vise sinne og raseri.

Sabalenka husker at hun i begynnelsen hadde "null kontroll" og tapte kamper hun dominerte fordi hun "ble gal". "Det er den tøffe siden ved å være idrettsutøver: Du kan ikke vinne alt. Kroppen din vil på et eller annet tidspunkt stoppe deg, begrense deg. Men det er også det som er det fine med idrett. Det er også fint når noen unge og lovende slår verdenseneren. Hvis noen vant alt, ville det ikke akkurat vært underholdende å se på, sier hun.

Sabalenka har vunnet fire Grand Slam-turneringer, og har også tapt fire Grand Slam-finaler. Hennes raseriutbrudd har vært velkjente. "Det er greit å kaste racketen. Det er greit å skrike. Det er greit å gå amok. Noen ganger må du bare gi slipp på det ... slik at du er klar til å starte på nytt og spille kampen."

"Jeg føler at vi alle tenker: "Ok, jeg burde vinne hver kamp. Hvis du ikke tenker sånn, hva gjør du da? Når du er blant de fem beste og vinner Grand Slams, er det ikke greit å være fornøyd med å tape. Det er mentaliteten min", la hun til.

Sabalenka om dødsfallene til faren og ekskjæresten

Sabalenka snakket også om sorgprosessen etter farens plutselige død i 2019 (av hjernehinnebetennelse da han var 43 og Aryna bare 21) og det tilsynelatende selvmordet til hennes tidligere kjæreste Konstantin Koltsov, som skjedde i Miami, hvor Sabalenka trente på den tiden. Hun husker at hun først kranglet med politiet og nektet å tro på Kolstovs død.

Sabalenka spilte Miami Open noen dager senere, tapte i tredje runde, og ble kritisert for å spille så kort tid etter tragedien. "Jeg vet ikke om det finnes noen klisjé om hvordan man skal sørge. Jeg føler at det i denne situasjonen ikke finnes noe rett og galt. Vi trenger alle forskjellige ting. For meg er det å gå tilbake til jobben den eneste måten. Jeg er 28 år, men noen ganger tror jeg at jeg har hatt alt man kan forestille seg i livet."

Sabalenka innrømmet også at forloveden hennes noen ganger fant henne gråtende i sengen fordi hun hadde sett på filmruller. "De mest følsomme videoene for meg er når jeg ser folk legge ut en familiereaksjon på at deres barns idrettsutøver har vunnet noe, og jeg bare forestiller meg hvordan faren min ville reagert på meg. Jeg gråter som en gal, som om jeg nettopp har mistet ham. Det er så mange fedre på turneen, og når jeg ser et sunt forhold og en stolt far, tenker jeg: "Bare nyt det, jente, for du vet aldri hva som kommer. Du er så heldig".