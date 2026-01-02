Aryna Sabalenka vil endre reglene igjen for å ta hevn i Battle of the Sexes mot Kyrgios

HQ

Aryna Sabalenka har tatt bladet fra munnen etter nederlaget i Battle of the Sexes mot Nick Kyrgios, en kamp hun tapte 6-3, 6-3 for sin mannlige motpart, en kamp som var kontroversiell og fikk hard kritikk både før og etter, til tross for at hun aldri "forstod" hvorfor folk fant negative ting å si.

"Jeg elsker revansje, og jeg liker ikke å la det være slik det er", sa Sabalenka da hun ble spurt om hun ville gjort det igjen. "Jeg sier alltid at når du taper, lærer du, og jeg lærte mye om spillet hans. Jeg kjenner Nick som spiller og person bedre, og jeg føler at jeg vet hvordan jeg skal spille mot ham. Jeg ville gjort det igjen. Jeg trenger hevn."

Sabalenka ble spurt om det i Australia, hvor WTA-mesteren skal starte 2026-sesongen sammen med venninnen Paula Badosa i Brisbane International double.

Sabalenka ville beholde banestørrelsen, men hadde en annen serve

Sabalenka sa imidlertid at hun kanskje "kommer opp med et annet format" neste gang. "Før kampen visste jeg ikke at jeg måtte tilpasse meg og det var litt vanskelig for meg. Jeg tror jeg ville beholdt full bane, men jeg ville tatt to server. Det ville jevnet ut nivået vårt mye mer."

Kampen mot Kyrgios hadde spesielle regler, ettersom hennes side av banen var 9 % mindre, og hver spiller bare fikk én serve. Disse reglene burde ha vært til fordel for Sabalenka, men å bare ha én serve hver var egentlig mest til fordel for Kyrgios, ettersom han hadde en kraftigere serve.