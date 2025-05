Aryna Sabalenka ydmyket av den olympiske mesteren Zhen Qinwen i Roma

HQ

Aryna Sabalenkas dominans i dametennis er så stor (nesten dobbelt så mange poeng, 11 118, som hennes nærmeste forfølger, Iga Swiatek, 6 773) at når hviterusseren taper, er det en stor nyhet i tennisverdenen. Sabalenka kom fra en seiersrekke på ni kamper, inkludert tittelen i Madrid, men hun tapte i strake sett på under to timer mot kineseren Zheng Qinwen, olympisk mester i Paris og nr. 8 i verden: 6-4, 6-3 i kvartfinalen i Roma.

Det var første gang (etter seks nederlag på hardcourt) at Zheng slo Sabalenka, men det var første gang de møttes på grus. Og Zheng tror det er grunnen til det: "Jeg antar at når jeg spiller på grus, er jeg mer komfortabel fordi jeg har god erfaring med grus", siteres hun på WTAs hjemmeside.

Zheng klarte å komme tilbake fra tre game under og ledet deretter hele tiden kampen. Den 22 år gamle kineseren mener hun var "mer tålmodig" enn Sabalenka, som slo 27 uprovoserte feil og kun 15 vinnere. Den tidlige exit fra gruseturneringen etterlater Sabalenka med alvorlig tvil rett før Roland Garros, en Grand Slam-turnering hun aldri har vunnet.

Hun møter Coco Gauff, nr. 3 i verden, i semifinalen i Roma i kveld kl. 20:30 CEST, lokal tid i Roma. Amerikaneren slo Mirra Andreeva, et av sesongens gjennombrudd. Italienske Jasmine Paolini og amerikanske Peyton Stearns er de andre semifinalistene i Roma.