Aryna Sabalenkas tittel som verdens nummer 1 står på spill etter nok et tidlig utslag i Cincinnati

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Aryna Sabalenka har vært verdensener i WTA i nesten to år, siden 21. oktober 2024, og har nå vært på toppen av rangeringen i over 100 uker (den tiende spilleren i historien som har klart denne bragden). Men vil hun beholde tittelen mye lenger?

I år har hun vunnet tre titler, mest bemerkelsesverdig «Sunshine Double», da hun vant WTA 1000-titlene i Indian Wells og Miami, men hun tapte også sin åttende Grand Slam-finale, ved Australian Open (hun har en 4/4-statistikk i Grand Slam-finaler) og har slitt i andre turneringer: hun røk ut i kvartfinalen på Roland Garros, i 16-delsfinalen på Wimbledon, samt i 16-delsfinalen i Toronto og nå i Cincinnati, hvor hun tapte i to strake sett mot Sara Bejlek.

Dette betyr at Sabalenka, som nå har 8 670 poeng, vil miste tittelen som verdens nummer 1 til den russiskfødte kasakhstanske spilleren Elena Rybakina (8 316 poeng) dersom Rybakina når finalen på søndag. Foreløpig står Rybakina i kvartfinalen etter å ha slått Diana Shnaider. Det vil være første gang 27-åringen Rybakina blir verdensener, etter å ha vunnet Australian Open i år.

Neste måned blir US Open avgjørende: Sabalenka har vunnet turneringen to ganger på rad, i 2024 og 2025, men har nylig tapt mot spillere som ligger langt lavere på rangeringen.