As We Descend er et roguelike deckbuilder-spill som handler om å sikre menneskehetens overlevelse.

Coffee Stain Publishing har nettopp løftet på sløret for det første spillet fra utvikleren Box Dragon. Tittelen, som går under navnet As We Descend, er en roguelike deckbuilder som går ut på å dykke ned i jordens dyp for å sikre menneskehetens overlevelse.

As We Descend Spillet har et dystopisk tema og tar spillerne med gjennom et føydalt bylandskap for å inngå kontrakter, lete etter ressurser og bekjempe farlige monstre ved hjelp av enheter som er satt opp i form av kort med kraft, helse og evner.

Box DragonKevin Chang, som regnes som spilldirektør for As We Descend, har uttalt: "Det føles som om det var i går vi kunngjorde at Box Dragon eksisterte, og her er vi over to år senere og presenterer det vi har jobbet med hele tiden. Vi er overlykkelige over å kunne starte spilltester i vår lukkede betaversjon for å bidra til å forme utviklingen av spillet vårt. Vi har fortsatt mye arbeid foran oss, men vi vet at vi kan gjøre As We Descend til en roguelike deckbuilder på S-nivå med hjelp fra lidenskapelige spillere som elsker denne sjangeren og er ivrige etter noe nytt og stort."

Box Dragon er en ny utvikler som består av tidligere Stunlock Studios og Riot Games veteraner. Selv om vi ennå ikke kjenner den nøyaktige utgivelsesdatoen for denne debutlanseringen, er As We Descend planlagt å få en lukket betaversjon på PC snart, som spillere kan melde sin interesse for akkurat nå.