As We Descend sikter mot en lansering "omtrent tidlig neste år"

Nylig avslørte utvikleren Box Dragon og utgiveren Coffee Stain fullt ut strategidekkbyggeren As We Descend. Du kan se kunngjøringstraileren nedenfor for en komplett smakebit og et glimt av hva spillet vil tilby, men hvis du lurer på når nøyaktig det vil gjøre sin ankomst på PC, siden det ikke er bekreftet ennå, kan vi faktisk legge litt til denne ligningen.

Som en del av et intervju vi gjennomførte tilbake på Gamescom, avslørte spilldirektør Kevin Chang for oss den nøyaktige tidslinjen teamet ser på for lanseringen av As We Descend. Chang uttalte :

"Så vi er PC først, så vi skal se om vi kan få det på Steam Deck. Det er åpenbart noen begrensninger der, både maskinvaren og også skjermstørrelsen. Det er mange ting å gjøre. Vi har bare ti personer på teamet vårt, så vi må bestemme oss, velge og vrake i kamper. Vi har tre ingeniører, så vi må velge. Skal vi gjøre spillet bedre, eller skal vi sende det på Steam Deck? Men vi vet at Steam Deck-fansen er veldig lojale, så vi ønsker å gjøre det rette for dem, hvis vi kan lage en god implementering.

"Vi tar sikte på å sende ut, jeg vil si akkurat nå, omtrent tidlig neste år, men vi er ikke sikre på nøyaktig. Vi kommer med en stor kunngjøring når vi kommer ut med de nøyaktige detaljene. Vi er i lukket beta akkurat nå, så vi har faktisk vært i beta siden mai i år. Og vi har hatt noen spillere som har spilt over 30, 40, 60 timer, så vi kommer til å fortsette å betateste og fortsette å få inn folk til... vi vil være mer enn gode. Alle må elske spillet, i bunn og grunn."

I intervjuet snakket Chang også med oss om kortkampmekanikken, hvor ideen til spillet kom fra og mer. Du kan se dette i sin helhet nedenfor.