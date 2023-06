Ascendant Studios tror vi får flere Immortals of Aveum -spill

HQ

Vi må altså vente en måned lenger enn planlagt på Ascendant Studios' debutspill, Immortals of Aveum, ettersom spillet ble utsatt til 22. august, men det stopper ikke Ben og undertegnede fra å glede oss veldig til lanseringen. Da er det jo greit å også få bekreftet noe utviklerne indikerte da jeg snakket med dem i april også.

Da Ben fikk slå av en prat med Ascendants administrerende direktør og spillet regissør, Bret Robbins, på Summer Game Fest Play Days gjorde Robbins det helt klart at studioet har store planer for Immortals of Aveum som en franchise, og håper at de får muligheten til å utforske universet de har skapt ytterligere.

På spørsmål om hvilken del av spillet han gleder seg mest til at fansen skal få se selv, svarte Robbins:

"Det er en ny verden og det er en ny historie. Jeg vil virkelig at folk skal nyte historien og virkelig dra på denne reisen med hovedpersonen Jak og se Aveum for første gang. Det er en verden jeg ønsker å vende tilbake til, forhåpentligvis i andre spill, og dette er en flott introduksjon til den. Jeg vil bare at folk skal ha det gøy med den, forelske seg i den og utforske alt som finnes i den. Jeg er veldig stolt av historien og verdensbyggingen vi har gjort, så jeg gleder meg til at folk skal få se det."

Vi ba Robbins om en avklaring når det gjelder fremtidige Immortals-spill, og han svarte:

"Vi får se. Det er for tidlig å si. Vi har ikke lansert spillet ennå, men hvis mottakelsen av spillet er like positiv som det vi har sett, tror jeg det er gode muligheter for at noe slikt kan skje. Jeg kan ikke love noe, men det er mye mer i denne verdenen og historien enn det vi har fortalt så langt."

Kunne du tenke deg å se Ascendant Studios utforske den magiske verdenen Aveum videre?