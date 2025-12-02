Ascent-utvikleren lover en kunngjøring på The Game Awards

HQ

Strømmen av prosjekter og kunngjøringer som skal avsløres på The Game Awards tar ytterligere form. I tillegg til at Geoff Keighley erter med forestående oppdateringer og avsløringer, blir også utviklere med på moroa, blant annet teamet som laget The Ascent.

Neon Giant har tatt til X for å tease en kunngjøring på The Game Awards. Vi blir ikke fortalt nøyaktig hva studioet har i vente, da vi ganske enkelt får en rask setning som lyder "ingenting er utenfor grensene" alt før en lagringsdato er gitt 11. desember (showet skjer 12. desember for de i Europa).

Det ser ut til at uansett hva teamet har laget, har det et urbant tema igjen, så hvis du likte The Ascent, ser denne kunngjøringen ut til å være en du ikke vil gå glipp av.