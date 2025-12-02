nyheter
Ascent-utvikleren lover en kunngjøring på The Game Awards
Neon Giant vil dele en oppdatering om hva de har jobbet med neste uke.
HQ
Strømmen av prosjekter og kunngjøringer som skal avsløres på The Game Awards tar ytterligere form. I tillegg til at Geoff Keighley erter med forestående oppdateringer og avsløringer, blir også utviklere med på moroa, blant annet teamet som laget The Ascent.
Neon Giant har tatt til X for å tease en kunngjøring på The Game Awards. Vi blir ikke fortalt nøyaktig hva studioet har i vente, da vi ganske enkelt får en rask setning som lyder "ingenting er utenfor grensene" alt før en lagringsdato er gitt 11. desember (showet skjer 12. desember for de i Europa).
Det ser ut til at uansett hva teamet har laget, har det et urbant tema igjen, så hvis du likte The Ascent, ser denne kunngjøringen ut til å være en du ikke vil gå glipp av.