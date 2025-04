Det danske selskapet Asetek er som kjent mest kjent for sine briljante vannkjølingssystemer, som i mange år har vært et perfekt valg for den ytelsesgale spill-PC-byggeren. For et par år siden kastet de seg via sin racing-elskende administrerende direktør hodestups inn i den stadig voksende verdenen av sim-racing, og jeg var tidlig ute med en anmeldelse av de mye omtalte Invicta pedalene som jeg ikke likte særlig godt. Merkelige designløsninger og bisarrt brutal motstand i bremsen, som inkluderte den korteste vandringsdistansen i sim-racing-verdenen, gjorde dem til et ekstremt dyrt sett med svært middelmådige pedaler. Heldigvis er rattbasene deres med direkte drivverk bedre, og mer gjennomtenkte dingser.

Asetek Forte er deres "mellomklasse"-alternativ, mens Invicta er flaggskipet i toppsjiktet, og La Prima er deres "budsjett"-alternativ. Alle tre rattbasene er designet med utgangspunkt i motorer og styringsteknologi fra finske Simucube, og hvis jeg har forstått det riktig, er denne basen i utgangspunktet en Simucube 2 Pro - til en klart lavere pris enn den finske originalen. Det skal også sies at Asetek Forte føles bedre enn Simucube 2 Pro, til tross for at den har de samme innstillingene og er bygget på nøyaktig de samme premissene. Å kalle denne basen "rimelig" er derfor en underdrivelse, da den kun koster 900 pund, noe som er ganske imponerende for denne produktkategorien.

Hurtigkoblingen er strålende, og force feedback-effektene er suverene.

Forte Wheelbase har en 18 Nm sterk servomotor, og akkurat som for konkurrerende hjulbaser vet vi i dag at 18 Nm er mer enn nok, og at det handler mer om forholdet mellom toppkraft og vedvarende styrke enn om hvor hardt den kan levere kraft i løpet av et brøkdels sekund. Asetek Forte Wheelbase føles sterk, minst like sterk som min eldre, 25 Nm Fanatec DD1, noe som sier mye om nettopp vedvarende dreiemoment og hvordan krafttilbakemeldingsprotokollene som brukes i Forte base er flere år mer moderne enn det jeg bruker til daglig.

Utformingen av Aseteks rattbaser skiller seg fra Simucube på mer enn én måte, og ligger et sted mellom Fanatec CSL DD med de tydelige "kjøleribbene" langs sidene og med detaljer som RGB-striper som kan fargesettes for å matche annen belysning i sim-riggen din. Den har også en annen hurtigutløser sammenlignet med Simucube og en bedre en, spør du meg. Aseteks løsning er veldig bra, helt klart på nivå med den Mozas/Logitech/Simagic NRG-inspirerte hurtigutløseren og bare bittelitt, bittelitt bak Fanatecs bransjeledende Krontec -variant. Hvis vi bare skal snakke om utseende (noe som nesten er irrelevant når vi snakker om en rattbase i en sim-rigg), liker jeg ikke utseendet til Aseteks rattbaser. Jeg liker ikke plastkabinettet, stripene på det, Forte -logoen (som ser ut som om den er hentet fra en Lego Bionicles -eske) eller RGB-elementene. Temaene er over alt, og Forte basen mangler den stilige og mekaniske følelsen som for eksempel Fanatec Clubsport DD Extreme eller Simucube 2 Pro tilbyr.

Designmessig er danske Asetek dessverre virkelig "all over the place". Mange ulike temaer kjemper mot hverandre, rent estetisk.

Monteringsalternativene og ytelsen er imidlertid desto bedre. Som en Simucube base kan du montere denne på fronten med en spesialbrakett tilpasset de som kjører aluminiumsrigger med 80/40-profiler, eller fra bunnen, mot en flat plate eller et bord. Men ikke tro at du kan montere denne med en liten plastklemme rundt skrivebordet for å hamre ned Eau Rouge med 18 Nm feedback, for da vil skrivebordet ditt rasle i stykker og du vil få 15 kilo servomotor rett på tærne. Du trenger mildt sagt seriøst utstyr for en heftig styrebase som dette.

Når det gjelder selve ytelsen, er det lett å like Asetek Forte Wheelbase. Krafttilbakemeldingen i alle spillene jeg testet (Raceroom, Automobilista 2, Assetto Corsa, Assetto Corsa Competizione) er veldig bra med ekte styrke, mange detaljer og en jevn og behagelig kjøring som aldri blir for humpete. Bare Fanatec DD Extreme topper detaljrikdommen og den krystallklare tilbakemeldingen fra f.eks. rumlefelt og forskyvning av tyngdepunktet i understellet som Forte tilbyr. I denne prisklassen og akkurat nå er Fanatecs nyeste modell med deres nye protokoll fortsatt bransjeledende. Forte Wheelbase har også en tendens til å bli varm når jeg setter den på høye innstillinger for å utnytte hele dreiemomentet på 18 Nm - veldig varm, faktisk. Når det er sagt, er det nesten ingen situasjoner der du trenger å skru innstillingene opp til maks når det gjelder rent dreiemoment - halvparten eller litt over 10 Nm er vanligvis nok, for alle, i alle spill.

Rimelig og kraftig er nok den enkleste måten å beskrive denne rattbasen på.

Det er ingen tvil om at dette er en veldig god rattbase som selges til en svært attraktiv pris. Du kan kjøpe denne basen i dag for £900, som er mindre enn Fanatec Clubsport DD Extreme og betydelig mindre enn Simucube 2 Pro. Og det er et veldig, veldig godt tilbud.