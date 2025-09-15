Asetek SimSports CEO forklarer hvorfor de ikke lager aktive pedaler

HQ

Sim-racingscenen har eksplodert den siste tiden, med utallige fans som ønsker å få tak i premiumutstyr for å få simulerte racingtitler til å føles enda mer oppslukende. På Gamereactor dekker vi rutinemessig ny maskinvare for sim-racing, og hvis du følger med på denne dekningen, vil du kanskje legge merke til en tydelig mangel på aktive pedaler fra produsenten Asetek SimSports. Så hvorfor er det slik?

Vi satte oss ned med grunnlegger og administrerende direktør André Eriksen på Gamescom, hvor vi snakket litt om den nyeste maskinvaren som selskapet lager, og om de ser på konkurrentene for å finne ut om de kan tilby et produkt i en bedre eller rimeligere form. Dette førte naturlig nok diskusjonen inn på aktive pedaler og hvorfor Asetek ikke lager dem.

"Jeg vil si det slik: Du er arrogant hvis du ikke ser på konkurrentene dine. Det gjør vi også, men det er, jeg mener, du kan se på produktene våre. Jeg tror ikke vi har sett på noen konkurrenter og sagt: "La oss kopiere det, vi kan gjøre det billigere eller bedre. Vi er vår egen identitet, og vi gjør ting på vår måte.

"Et veldig vanlig spørsmål vi får er Hvorfor lager dere ikke aktive pedaler? Og det er nå minst to eller tre selskaper som gjør det. Og det er et godt eksempel på at vi internt får spørsmål fra folk som spør meg: Hvorfor skulle vi gjøre det? Tror vi at vi kan gjøre det vesentlig bedre? Nei. Tror vi at vi kan gjøre det vesentlig billigere? Nei. Så hvorfor skulle vi gjøre det? Svaret for oss er i stedet at vi har laget denne svært avanserte Thorpe 2-bremsesylinderen, som du kan se foran deg, og det er et ekte hydraulisk system. Når vi snakker om konkurranse, er det mange konkurrenter som påstår at de har hydrauliske systemer. De er ikke hydrauliske systemer. Vårt er virkelig et ekte hydraulisk system. Og i stedet for den aktive pedalen kommer vi med en ABS-modul. Og den modulen vil være den samme som du har i bilen din. Ikke en simulering, det er ekte vare. Så når spillprogramvaren eller simulatoren din sier at nå har jeg ABS, så vil pedalen være i en ekte bil. Det er ikke en simulering, det er det samme."

Vi spurte også Eriksen om Asetek fokuserer utelukkende på simuleringsfokusert maskinvare, eller om de også ser på mer arkadeorienterte racingtitler, og hvordan de kan presentere maskinvare for fans av disse prosjektene.

"Ja, det gjør det. Så dette ABS er ikke ute ennå, og det kan ta et år før det er ute eller noe sånt. Men det er et godt poeng, for ja, hvis du er en hardcore sim-racer, vil du ha en spilltittel som støtter riktig signal, og du har hjulinngang fra alle fire hjulene. Men la oss være ærlige, det er en nisje. Men hva om du i programvaren vår kunne kalibrere bremsen og si: "Jeg bremser nå, jeg velger bare et tall, 10 streker. Og for spilltittelen min sier jeg bare at hvis jeg trykker på 12 bar nå, vil jeg ha ABS-følelsen. Så da er du helt uavhengig av spillet, og du trenger egentlig ikke hardcore-oppsettet. Du kan bare legge det inn i programvaren."

Sjekk ut hele intervjuet med Eriksen nedenfor for å lære mer om Aseteks nyeste maskinvare og hvordan de vil fortsette å innovere i fremtiden.