Asha Sharma antyder at « The Elder Scrolls VI kan bli en eksklusiv Xbox-tittel

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Da Microsoft kjøpte opp Bethesda, holdt den daværende Xbox-sjefen Phil Spencer en slags liten, strømmet pressekonferanse der de diskuterte hva dette ville bety for Xbox. Fremfor alt understreket han at oppkjøpet ble gjort for å levere «fantastiske eksklusive spill til dere som lanseres på plattformer der Game Pass finnes.»

Og det stemte; for eksempel ble Starfield lansert som en konsolleksklusiv tittel for Xbox. Men det varte bare noen få år, inntil Spencer ombestemte seg og bestemte at alt i stedet skulle være tilgjengelig på flere plattformer, siden det var fremtiden – hvorpå Bethesda-tittelen Indiana Jones and the Great Circle kom til PlayStation 5 og Switch 2.

Nylig har hans etterfølger, Asha Sharma, tilsynelatende gått i stikk motsatt retning og ser i stedet ut til å ønske å gjøre flere spill til Xbox-eksklusive. Under et Gamescom-intervju med BBC (via Windows Central) ble hun spurt om The Elder Scrolls VI, og hun var tilbakeholden med å si at det ville komme til konkurrerende plattformer:

«Hver plattform trenger en eller annen form for eksklusive opplevelser og innhold. Vi delte Gears [of War: E-Day] og Clockwork [Revolution]. Vi skal gjøre vårt beste for å fortsette med det, alt sett i lys av at virksomheten skal være sunn. Vi må finne en balanse der.»

Vi kan bare spekulere i hva dette betyr – er det et forsøk på å si at Xbox er det eneste alternativet for alle som ønsker å spille « The Elder Scrolls VI på konsoll, eller ikke? Hva tror du?