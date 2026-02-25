Asha Sharma: "Jeg er forpliktet til å 'returnere til Xbox', og det starter med konsollen"

HQ

Da den store omstruktureringen av Xbox-ledelsen ble kunngjort fredag kveld, kom alle involverte unntatt Sarah Bond med en offisiell uttalelse. Nå, bare noen dager senere, fikk Windows Central muligheten til å intervjue både den nye spillsjefen Asha Sharma og Matt Booty, som ble forfremmet til chief content officer i forbindelse med dette.

Et av spørsmålene som ble stilt i det lange og grundige intervjuet, var hva Sharma mente da hun lovet både "the return of Xbox" og "a renewed commitment to Xbox starting with console." Hun svarte :

"Jeg tror at våre kjerne Xbox-fans og spillere har investert opptil 25 år av seg selv i disse universene og konsollen vår. Jeg vil forsikre meg om at alle vet at jeg er forpliktet til Xbox, og det begynner med konsollen. Vi skal fortsette å møte spillerne der de er - verden fortsetter å utvikle seg og forandre seg. Vi skal sørge for at Xbox er et flott sted for utviklere og spillere."

Senere i intervjuet kom Sharma tilbake til Xbox-konsollene igjen, og så ut til å bekrefte at Xbox-maskinvare er noe som har en fremtid :

"Xbox-spillere har investert tusenvis av dollar, i penger og tid også - det er utrolig viktig for meg å forstå det og beskytte det. Jeg er forpliktet til å 'returnere til Xbox', og det starter med konsollen, det starter med maskinvare. Dere vil høre mer om det snart, vi har noen kunngjøringer på vei. Du vil se oss investere kollektivt her. Vi vet også at det er mange spillere som ikke bruker konsoll eller maskinvaren vår, og jeg ønsker å levere gode spill til dem også. Jeg trenger å lære mer om hvordan det kan se ut, hvilke beslutninger som ble tatt, hva vi trenger å gjøre fremover, og jeg vil ha litt tid og rom til å gjøre det."

I det samme intervjuet hadde Booty også noe å dele angående Xbox, og sa at Microsoft ikke vil bli en tredjeparts utgiver, og sa :

"Vi er forpliktet til å være en førsteparts spillutgiver i samarbeid med vårt førstepartsplattformteam."

Booty berørte også bruken av AI blant Microsofts mange Xbox-utviklere, og forklarte at det ikke er noen krav i denne forbindelse. Det er ett verktøy blant mange andre:

"Vi har ikke noe press fra Microsoft, det kommer ingen direktiver om AI. Teamene våre står fritt til å bruke alle teknologier som kan være nyttige, enten det er hjelp til å skrive kode eller sjekke etter feil - ting som ligger mer i produksjonsrørledningen."

Sharma avslutter med å si at hun vet at Xbox ikke har vært uten problemer, og legger til at hennes jobb nå er å prøve å snu ting rundt for en bedre fremtid, og minner oss om at Xbox har møtt kriser før som merkevaren har overlevd :

"Vi vet at virksomheten har gått gjennom noen utfordringer. Jeg kommer til å bruke min ekspertise og lederne som har den dype spilldybden rundt bordet for å hjelpe oss med å utvide virksomheten, og sørge for at vi får utrolige neste 25 år. Jeg skal lytte, jeg skal lære, jeg skal kommunisere hva vi ser og hva vi gjør. Jeg tror at herfra er arbeidet beviset over løftet. Matt og jeg er i det, hver eneste time, hver eneste dag, hver eneste natt, jeg er fullt og helt i dette. Dette teamet har tatt det tilbake før, og jeg er her for å hjelpe oss med å gjøre det igjen."

Vi anbefaler å sjekke ut hele intervjuet, som inneholder flere interessante detaljer for de som vil vite mer om hvordan fremtiden til Xbox vil utfolde seg.