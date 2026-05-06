Asha Sharma kansellerer Gaming Copilot for Xbox før den til og med ble lansert

Og hun avslører at hun også har "forfremmet ledere som var med på å bygge Xbox", noe som forhåpentligvis kan bety et mer lidenskapelig team fremover.

Den fortsatt relativt nye sjefen for Xbox, Asha Sharma, har vært i jobben i litt over to måneder og har allerede rystet opp organisasjonen på en stor måte, ofte på en måte som har blitt godt mottatt av fansen. Og nå er hun i gang igjen med et trekk som vi tror svært få vil ha noe imot.

Gjennom sosiale medier har hun kunngjort at hun omstrukturerer Xbox-teamet og har "forfremmet ledere som hjalp til med å bygge Xbox, samtidig som hun også bringer inn nye stemmer for å hjelpe oss fremover". Vi vet ikke om dette har noen sammenheng med møtet med Xbox-skaperen Seamus Blackley (som vi rapporterte om her om dagen), men det virker i hvert fall som om det vil bli flere lidenskapelige Xbox-ansatte fremover.

Sharma skriver også at "du vil se at vi begynner å pensjonere funksjoner som ikke stemmer overens med hvor vi er på vei" og nevner spesifikt at hun "vil stoppe utviklingen av Copilot på konsoll".

Så sent som i første halvdel av mars (kort tid etter at Phil Spencer gikk av), annonserte Microsoft funksjonen Gaming Copilot, som var ment å være en slags digital medhjelper mens du spiller. Tanken var at du kunne få AI-assistanse i for eksempel Elden Ring eller hjelp til å finne noe i Resident Evil Requiem. Nå er det klart at konseptet blir skrotet før det i det hele tatt kom i gang. Alle som var bekymret for at tidligere AI-sjef Asha Sharma ville oversvømme Xbox med AI, ser ut til å ha tatt helt feil.

Som du kanskje legger merke til, skriver hun også "begin retire", så det høres ut som om dette er den første Xbox-funksjonen hun skroter, men ikke nødvendigvis den siste.

