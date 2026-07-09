Asha Sharma kritiserer sine forgjengere: Xbox mistet fokuset og måtte betale prisen

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Selv om denne generasjonen fikk en god start for Xbox, slet Microsoft i begynnelsen med å sikre seg spill til konsollen, mens Sony derimot seilte av gårde. I dag er rollene nesten snudd på hodet, men nå har PlayStation 5 et solidt fundament med sterke salgstall, mens Xbox Series S/X har falt bak.

Men hvem har skylden for at det gikk så galt? Den som til syvende og sist har ansvaret, er selvfølgelig konsernsjefen, som fra 2014 til 2016 var Phil Spencer, sammen med teamet hans. En person som virker misfornøyd med deres innsats, er den nye Xbox-sjefen, Asha Sharma, og i et intervju med Fortune ser det ut til at hun kritiserer strategien til sine forgjengere (primært Phil Spencer og Sarah Bond), og hevder at de handlet uten nøye overveielse:

«For å vokse satset vi på en rekke ting … og mens vi gjorde det, fokuserte vi i praksis ikke på kjernevirksomheten. Det viktigste målet på strategien din er hva du bruker ressursene dine på, og vi spredte oss rett og slett for tynt.»

Hva mener du om dette? Var Spencers strategi fornuftig, eller har Sharma et poeng?