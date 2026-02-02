Ashes of Creations hele utviklingsteam permittert, MMO kansellert for godt

HQ

Ashes of CreationMMO Kickstarter, den mest vellykkede MMO Kickstarter noensinne, ser ut til å ha pustet ut for siste gang. Etter uenigheter mellom seniorutviklerne og lederne som kontrollerer selskapet, har en masseoppsigelse funnet sted, og en stor del av selskapets ansatte bekrefter nå at hele utviklingsteamet ble sagt opp.

"Når det gjelder hvordan dette endte... Jeg har egentlig ikke ord for det. Det var ikke det jeg hadde forventet. Men jeg holder fast på det gode fordi det var så mye av det," skrev Margaret Krohn (via PC Gamer).

Krohn bekreftet at "alle" av utviklingsteamet ble permittert, og i et innlegg på Ashes of Creation's Discord Intrepid-grunnlegger og kreativ direktør Steven Sharif ga litt mer klarhet. "Kontrollen over selskapet ble flyttet bort fra meg, og styret begynte å lede handlinger som jeg etisk sett ikke kunne være enig i eller utføre. Derfor valgte jeg å si opp i protest i stedet for å gi mitt navn eller min autoritet til beslutninger jeg ikke kunne støtte etisk. Etter at jeg trakk meg, trakk store deler av toppledelsen seg. Etter disse avgangene tok styret beslutningen om å utstede WARN Act-varsler og gå videre med en masseoppsigelse," forklarte han.

Mens skriften hadde vært på veggen i noen tid, med Ashes of Creation ikke gjort en enorm mengde fremgang på mange år, var det håp på slutten av forrige uke, etter et brev som adresserte mange problemer med spillet, og sa at de ville bli adressert. Dessverre ser det ut til at den oppdateringen ikke kommer med det første.