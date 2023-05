Ashfall viser gameplay og kunngjør beta i juli

HQ

Vi hørte først om Ashfall i fjor sommer, da utvikler Legendary Star og utgiver Liithos avduket sin første teaser. Da fikk vi ikke se litt av hvordan dette MMORPG-spillet i et postapokalyptisk univers som ligner (kanskje litt for mye) Bethesdas Fallout-serie ville fungere eller se ut. Men det er i ferd med å endre seg i dag.

Studioet har gitt ut sin første gameplaytrailer som informerer oss om at spillet har DLSS 3. Vi er en overlevende som må forlate hvelvet vårt (høres kjent ut?) på jakt etter Core of Creation (en annen historie som Fallout allerede har utforsket under navnet Eden's Creation Kit).

Vi vet ikke om Bethesda er klar over likhetene mellom de to historiene, designene, kunstverkene og så videre, men det ser ut til at spillet er nærmere utgivelsen, ettersom de har rapportert at vi får en flerspillerbeta i juli.

Interessert i Ashfall? Sjekk ut traileren nedenfor.