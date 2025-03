Ashly Burch om AI: "Mange tror at AI bare vil løse alle problemene våre"

HQ

Helt siden kunstig intelligens kom på banen, har det vært en teknologi og et moteord med mange negative konnotasjoner i underholdningsbransjen og den kreative sektoren. Vi ser at utgivere, produksjonsgiganter og moderselskaper ønsker å utforske teknologien videre som en måte å redusere utgiftene på bekostning av menneskelig innflytelse. Det har gått så langt at SAG-AFTRA har streiket (og fortsatt streiker i videospillverdenen) for å beskytte sine medlemmer mot AI og andre inngripende problemer, og noen innflytelsesrike medlemmer av bransjen tar til og med bladet fra munnen når det gjelder bruken av denne teknologien.

En av disse er Ashly Burch, kjent for å spille Aloy i Guerrilla Games' Horizon -serie og også for å være en stjerne og nylig regissør på Apple TV+s Mythic Quest -show, som nylig publiserte en TikTok som tok for seg en teknologidemo fra Sony som skapte en "levende" versjon av Aloy uten Burchs medvirkning.

I etterkant av dette fikk vår egen David Caballero sjansen til å snakke med Burch for et intervju om Mythic Quest og spinoffet Side Quest, der samtalen naturlig nok utviklet seg til en diskusjon om AI.

"Mythic Quest har vært interessant på den måten at jeg føler at det har vært merkelig profetisk i forskjellige tilfeller", sier Burch. "Jeg husker at vi i sesong 1 hadde en hel historie der noen hacker en ikke-spillerkarakter og begynner å bruke dem. Og jeg tror en slik historie dukket opp etter at vi begynte å jobbe med serien. Vi tenkte: "Hva pokker?

"Ja, Mythic Quest er interessant fordi det er en komedie på arbeidsplassen, men den handler om spill. Så vi får ta opp noen av disse, noen av disse viktige temaene som skjer i spill, og gjør det på en morsom måte, og jeg tror den episoden er en god representasjon av hvordan mange mennesker tenker om AI, som er at det bare vil løse alle problemene våre. Det kommer til å gå bra. Vi får bare AI til å gjøre det, og så er det fikset, og alt blir bra. Og den viser AIs begrensninger på en komisk måte gjennom karakterene våre.

"Så ja, Mythic Quest har alltid vært bra på den måten at det bruker spill som et bakteppe for å fortelle karakterhistorier, men også for å generere komedie, noe som har vært flott. Så ja, det er en stor fordel på den måten. Men det er interessant... Jeg mener, AI er en ting som påvirker, du vet, de tidligere streikene for forfattere og skuespillere på kamera handlet i stor grad om AI. Den nåværende SAG-AFTRA-streiken mot videospill handler om AI. Så jeg tror det er noe mange tenker på. Jeg har venner som jobber i utdanningssektoren, og sjefene deres sier: "La oss begynne å bruke kunstig intelligens."

Burch kom deretter med en kort anekdote om andre bruksområder for AI i verden.

"Det er overalt. En forfatterassistent for Mythic Quest, Randall, la nylig ut et innlegg på Instagram om at han gikk gjennom Taco Bells drive-thru, og at det var en QR-kode som sa: "Vi skal bruke stemmen din til å trene opp AI. Så det er overalt. Det er definitivt noe som jeg tror mange tenker på. Så jeg er glad for at vi fikk snakket litt om det i Mythic Quest."

Du kan se hele intervjuet med Burch og Mythic Quest skaperne Katie McElhenney og John Howell nedenfor, for å høre om Ubisofts innflytelse og påvirkning i skapelsen og også spinoffet Side Quest.