Asia gjenoppliver tiltak fra covid-19-epoken etter hvert som drivstoffkrisen forverres

Land over hele Asia tar opp igjen strategier fra pandemitiden for å håndtere den økende drivstoffkrisen som er utløst av konflikten med Iran. Hormuzstredet er i stor grad stengt, og myndighetene vurderer tiltak som fjernarbeid, redusert kontortid og offentlige energisparekampanjer.

Flere land har allerede iverksatt tiltak. Filippinene har forkortet arbeidsuken på enkelte offentlige kontorer, mens Pakistan har stengt skoler midlertidig og utvidet fjernarbeid. I Sri Lanka har myndighetene innført ukentlige helligdager for å spare drivstoff, og i Thailand har de offentlige ansatte fått ordre om å redusere energibruken, blant annet ved å begrense reisevirksomheten og øke temperaturen på klimaanlegget. Samtidig vurderer Sør-Korea aktivt å innføre retningslinjer for hjemmekontor, i tråd med anbefalinger fra Det internasjonale energibyrået.

Andre land fokuserer på økonomisk avlastning, ettersom de økende drivstoffkostnadene er en belastning for husholdningene. Japan planlegger å bruke milliarder av kroner i subsidier for å stabilisere bensinprisene, mens New Zealand vil gi ukentlige støtteutbetalinger til familier med lav inntekt. I Australia har mangel på drivstoff og panikkjøp ført til kriselovgivning for å hindre overprising.

I motsetning til under covid-19-pandemien lemper imidlertid ikke sentralbankene på pengepolitikken. Inflasjonen stiger på grunn av energikostnadene, og noen (inkludert Australias sentralbank) hever i stedet renten, noe som understreker den vanskelige balansen mellom å kontrollere prisene og å opprettholde økonomisk vekst.