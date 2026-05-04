Ask.com finnes ikke lenger

Søkemotoren Ask.com var kjent for sin butler-maskot ved navn Jeeves, og nå er søkemotoren borte. InterActiveCorp har bestemt seg for å trekke seg ut av søkebransjen, ifølge Engadget.

En offisiell uttalelse gjør ting klart.

"Ettersom IAC fortsetter å skjerpe fokuset, har vi tatt beslutningen om å avvikle vår søkevirksomhet, som inkluderer Ask.com. Etter 25 år med å svare på verdens spørsmål, stengte Ask.com offisielt 1. mai 2026."

Dette betyr at Ask.com slutter seg til gravkammeret av forskjellige søkemotorer, som AltaVista (husker du den?). Og dermed går en epoke på internett mot slutten.