Asobo Studio lover at Microsoft Flight Simulator blir like bra på Xbox

Vi ga Microsoft Flight Simulator en solid 9 av 10 i vår anmeldelse, og det har også fått meget gode karakterer andre steder også. Det er kjent for sin utrolige grafikk, hvor folk nesten ikke ser forskjell på spillet og den virkelige verden.

Så hvordan kan Asobo Studio lever en like imponerende opplevelse på Xbox som på PC? Sjefen for prosjektet, Jorg Neumann, har snakket litt om dette i et intervju med GamingBolt, og her hevder han at spillet blir en like fet opplevelse på Xbox som på PC.

"We are very confident that the simulator will be just as amazing on Xbox as it is on PC. Some things might even be better. Regarding the controller, our intent is to deliver a great experience using any controls you already have, so you can enjoy the experience with a gamepad as well as a mouse and keyboard. We'll have more to share with you about the Xbox version of the simulator closer to launch."

Når det blir tilgjengelig på Xbox One er fortsatt uklart.