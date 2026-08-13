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      nyheter
      The Lord of the Rings: War in the North

      Aspyr bekrefter at flere «Ringenes herre»-spill skal remasteres

      Lanseringen av «War in the North» er bare begynnelsen.

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      Denne uken fikk «Ringenes herre»-fans en plutselig dose nostalgi da de så det samarbeidsbaserte action-RPG-spillet «War in the North» dukke opp igjen i butikkene, med en sårt tiltrengt oppdatering i «Legacy Edition». Dette er ikke det eneste «Ringenes herre»-spillet som kommer til å gjøre en triumferende tilbakekomst, akkurat som Gandalf i slaget ved Helms kløft.

      Utvikleren Aspyr, som sto bak den uventede remasteren og ofte jobber med nyutgivelser av våre favorittklassikere, bekreftet i en pressemelding (via IGN) at flere «Ringenes herre»-klassikere vil bli remasteret. «Fans kan se frem til enda flere klassiske utgivelser fra Aspyr i denne elskede serien i fremtiden!» heter det i pressemeldingen.

      Det har vært mange «Ringenes herre»-spill gjennom årene, men når man leser Steam-anmeldelsene av «War in the North: Legacy Edition, er det tydelig at det er én tittel fremfor alle andre som folk ønsker å se komme tilbake, og det er «The Lord of the Rings: Conquest», som gir oss «Battlefront»-aktig action i Tolkiens fantasy-epos. «Battle for Middle-earth» og videospillet «The Return of the King» står også høyt på folks lister over spill de ønsker å se remasteret.

      The Lord of the Rings: War in the North

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      The Lord of the Rings: War in the North
      ANMELDELSE. Skrevet av Ruben Jones

      Tolkiens fantastiske univers har lenge vært stille, men nå skal atter en gang klinger møtes og orker slaktes. Det er på tide å vende tilbake til Midgard...



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