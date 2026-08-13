Aspyr bekrefter at flere «Ringenes herre»-spill skal remasteres

HQ

Denne uken fikk «Ringenes herre»-fans en plutselig dose nostalgi da de så det samarbeidsbaserte action-RPG-spillet «War in the North» dukke opp igjen i butikkene, med en sårt tiltrengt oppdatering i «Legacy Edition». Dette er ikke det eneste «Ringenes herre»-spillet som kommer til å gjøre en triumferende tilbakekomst, akkurat som Gandalf i slaget ved Helms kløft.

Utvikleren Aspyr, som sto bak den uventede remasteren og ofte jobber med nyutgivelser av våre favorittklassikere, bekreftet i en pressemelding (via IGN) at flere «Ringenes herre»-klassikere vil bli remasteret. «Fans kan se frem til enda flere klassiske utgivelser fra Aspyr i denne elskede serien i fremtiden!» heter det i pressemeldingen.

Det har vært mange «Ringenes herre»-spill gjennom årene, men når man leser Steam-anmeldelsene av «War in the North: Legacy Edition, er det tydelig at det er én tittel fremfor alle andre som folk ønsker å se komme tilbake, og det er «The Lord of the Rings: Conquest», som gir oss «Battlefront»-aktig action i Tolkiens fantasy-epos. «Battle for Middle-earth» og videospillet «The Return of the King» står også høyt på folks lister over spill de ønsker å se remasteret.