Assassin's Creed: Black Flag nyinnspilling av varer har angivelig lekket

Tilsynelatende var Assassin's Creed: Black Flag Resynced, det antatte navnet på en storstilt nyinnspilling av klassikeren, opprinnelig forventet å bli utgitt i løpet av de neste månedene. På grunn av Ubisofts omfattende tilbakestilling av studioene og prosjektene deres, har det tilsynelatende blitt presset tilbake.

HQ

Til tross for det har offisielle varer knyttet til prosjektet allerede lekket, denne gangen via innsideren "j0nathan", som var blant de første som avslørte navnet "Resynced" før den offisielle ESRB-rangeringen.

Han delte et bilde av det som ser ut til å være offisiell merchandise i form av en statue designet og produsert av Pure Arts. Her ser vi Edward Kenway, som ikke ser ut til å se vesentlig annerledes ut enn før - men det var det ingen som forventet at han skulle.

Interessant nok ble statuen oppført på videresalgsplattformen Vinted uten noen beskrivelse av dens opprinnelse. Imidlertid bemerket den nevnte innsideren at den er helt ny og ikke er knyttet til noe tidligere utgitt.

Oppføringen inkluderte også offisielle Ubisoft- og Pure Arts-logoer, med en planlagt utgivelse i 2026.