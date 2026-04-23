Assassin's Creed: Black Flag Resynced - 5 viktige detaljer fra avsløringen

Vel, nå har det endelig skjedd. Etter mange år med rykter og lekkasjer har Ubisoft offisielt avduket Assassin's Creed: Black Flag Resynced til verden, et eventyr som vil se spillere som vender tilbake til piratkopieringens gullalder i Karibia for å gjenoppleve historien om Edward Kenway. Med kunngjøringen nå offisiell og lanseringsdatoen låst til 9. juli 2026, hadde vi nylig sjansen til å se en haug med Black Flag Resynced i aksjon som en del av en dedikert utviklervideo, og med det i bakhodet, her er fem viktige takeaways som er verdt å vite.

1. Resynced er fortsatt Black Flag slik du kjenner og elsker det ...

Resynced regnes som en trofast nyinnspilling av Black Flag, som har blitt bygget om fra grunnen av ved hjelp av Ubisofts Anvil Engine, den samme kraftige teknologien som ligger til grunn for de moderne RPG-lignende Assassin's Creed-titlene. Det har høyoppløselige teksturer, forbedret lyssetting, et nytt dynamisk værsystem, en fullstendig overhaling av bevegelsesopptak og mye mer, men samtidig er det også bare Assassin's Creed IV: Black Flag slik du kjenner og elsker det.

Historien har ikke blitt endret, mellomsekvensene utspiller seg fortsatt slik de gjorde, og den opprinnelige stemmeskuespilleren til Edward Kenway, Matt Ryan, har spilt inn replikkene sine på nytt. Dette er ikke en nyinnspilling av Black Flag, det er en trofast nyinnspilling, noe som betyr at hengivne fans bør kjenne igjen mye selv med det nye glansede malingsstrøket.

2. ... men det er noen kjærkomne forbedringer

Med utgangspunkt i det sistnevnte punktet, vil alle som går tilbake og spiller det originale Black Flag i dag, sannsynligvis legge merke til noen arkaiske designvalg. Denne nyinnspillingen forsøker å gjøre noe med disse. For det første har parkour blitt forbedret med nye bevegelser og mer flytende mekanikk, kampene er forbedret til et mer actionorientert system som bedre gjenspeiler moderne Assassin's Creed, pluss at det er sømløs tilgang til byer, havner og steder fra Jackdaw. I tillegg til dette kommer muligheten til å sette seg på huk hvor du vil for å forbedre snikingen, forbedrede avlyttingsoppdrag som ikke lenger fører til umiddelbar desynkronisering, og et fokus på at hvert av Edwards våpen skal ha en nøkkelplass i kampene.

Igjen er målet å forbedre opplevelsen og bringe den i tråd med moderne spillstandarder og -stiler, uten å miste hjertet i Black Flag.

3. Ikke forvent flerspiller eller DLC-er, men det finnes annet nytt innhold

Ubisoft har bestemt seg for ikke å inkludere flerspiller- eller DLC-delen i denne Resynced-versjonen, så ikke forvent at disse delene av det originale spillet er med. Samtidig har Ubisoft bestemt seg for å bruke ressurser og tid på å servere nytt innhold som er eksklusivt for Resynced-versjonen.

Det er ikke snakk om mye, men det er lovet mindre nye narrative buer rundt Blackbeard og Stede Bonnet, samt nye oppdrag og scener, inkludert en med Edwards kone. Det er tre nye rekrutterbare offiserer for Jackdaw, kjent som Lucy Baldwin, The Padre og Dead Man Smith, som gir flere våpenalternativer, med Smith som tilbyr Double Shot for bredsidevåpen. Jackdaw blir en smule mer livlig med en katt eller ape som valset rundt på dekk, mens mannskapet synger både nye og gamle shanties. Og etter hva det høres ut til, vil kjernehistorien ha en mer moderne Assassin's Creed-tilnærming ved å fokusere på Edwards reise først og fremst, samtidig som den kobles til Desmond og den moderne tiden når det er aktuelt.

Hvis alt dette høres litt mye ut, bør du følge med på neste punkt.

4. Det originale Black Flag vil fortsatt være tilgjengelig

Jepp, dette er en enkel og rask en: Assassin's Creed IV: Black Flag, det originale spillet fra 2013, kommer ikke til å gå noe sted. Ubisoft har lovet at den originale tittelen vil forbli tilgjengelig for de som heller vil spille spillet slik det opprinnelig var ment. I hovedsak vil Resynced ikke erstatte Black Flag, det vil imøtekomme det.

5. Selv samlere kan bli med på moroa

Til slutt lovet Ubisoft at lanseringen av Resynced ville bli støttet av en Collector's Edition for spillet, og dette er en premium og kostbar versjon som inkluderer en ganske heftig figur av Edward Kenway, en dagbok om Kenways reise, et tøykart og en brosje, blant andre godbiter og skatter. Prisen for utgaven er ennå ikke offentliggjort, men etter innholdet å dømme blir den ikke billig.

Dette var bare en kort smakebit av det bredere eventyret, så følg med for mer omfattende utforskninger i spillet. Fra det vi har sett, er vårt første inntrykk imidlertid at Ubisoft Singapore har gjort en utmerket jobb med å gjenskape dette spillet, ta det som gjorde Black Flag til et så spesielt prosjekt, bevare så mye som mulig og oppdatere de områdene som krevde det mest. Det vil forhåpentligvis også være en velkommen endring i den nylige skifer av Assassin's Creed, som ved at Resynced bestemt blir beskrevet som "ikke et RPG", bør det beholde sin opprinnelige mer konsise størrelse og kjøretid, noe som Origins, Odyssey, Valhalla og Shadows absolutt mangler.

Med lansering låst til 9. juli, forvent å høre mer fra Assassin's Creed: Black Flag Resynced før heller enn senere.