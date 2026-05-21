Assassin's Creed: Black Flag Resynced: En nyinnspilling i ordets rette forstand

Jeg hadde aldri satt min fot på Charles de Gaulle-flyplassen før, og jeg hadde heller aldri sett Paris med mine egne øyne. Men det skulle det bli en forandring på da jeg fikk i oppgave å reise under Gamereactors fane, med mål om å sette seil med The Jackdaw. Den gamle fregatten som var midtpunktet i Assassin's Creed: Black Flag, en 13 år gammel publikumsfavoritt som har fått nytt liv i en kommende nyinnspilling bygget med Ubisofts nyeste versjon av Anvil Engine, som drev fjorårets Assassin's Creed Shadows. Assassin's Creed: Black Flag Resynced, med piratkaptein Edward Kenway som hovedperson, kommer tilbake om noen måneder og har aldri vært mer allsidig, høyoppløst eller smidig - basert på min mer eller mindre pålitelige dømmekraft, og arbeidet som faktisk har gått inn i dette er veldig imponerende.

Edward Kenway (Matt Ryan) gjør en triumferende retur ved roret.

Den første dagen gikk med til å finne meg til rette og finne frem på flyplassen og togrutene. Jeg fant hotellet mitt like utenfor knutepunktet Gare du Nord, der jeg skulle tilbringe de neste tre dagene; det inkluderte en minibar og musserende vin var en del av frokostbuffeen. Frankrike, som sagt... Jeg har et visst innblikk i balkongkulturen, og for å være ærlig forstår jeg meg ikke på franske balkonger - jeg røyker ikke. Jeg bruker imidlertid snus, og her valgte jeg å ta med meg den riktige boksen som ikke vil sende meg i fengsel. Kvelden ble avrundet med en herlig treretters middag på en italiensk restaurant sammen med den danske koordinatoren i hotellobbyen.

En nydelig bygning, rett overfor hotellet.

Representanten fra Ubisoft var en veldig hyggelig fyr (det samme kan sies om resten av gruppen), men merkelig nok fikk jeg fortsatt ikke vite noe om fremtiden til Splinter Cell, og jeg fikk heller ingen utgivelsesdato for Beyond Good & Evil 2. Vi ble imidlertid kollektivt bedrøvet over det faktum at nyinnspillingen av Prince of Persia: The Sands of Time hadde blitt skrinlagt. Raymans fremtid? Jeg tør ikke love noe, men det finnes tegn til håp...

Jeg ble kalt brutal rundt bordet for mine spørsmål, men det var også glimt i øyet og forståelse, ledsaget av latter. At Ubisoft-representanten også er en stor fan av Returnal? Det gjorde absolutt ikke saken verre, men kanskje var det fordi det satt en to meter høy finsk spilljournalist ved siden av ham med en sunn appetitt - hvem vet.

Vi fire som reiste til Paris for å spille: Illari Hauhia, Martin Carlsson, Jonas Damholt og Dev Karnal Fridén. Hvorfor har rommen forsvunnet?

Vi ruslet hjem gjennom Paris' gater og ladet batteriene for dagen som lå foran oss. En dag som skulle brukes på en omtrent fire timer lang forhåndsvisning av Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Og jeg skal være ærlig her, jeg kan knapt huske det originale spillet. Jeg spilte det en kort stund for en halv mannsalder siden, men hva jeg fikk oppleve den dagen? Det var faktisk veldig underholdende, og ikke minst teknisk avansert, med en fargepalett som vekket de karibiske øyene til live i henhold til 2026-grafikkstandarder. Ubisoft Singapore har her laget noe som er vel verdt å holde øye med. Det henter inspirasjon og ideer fra alle titlene i serien og destillerer det spilleren vil ha. Kampene er mer akrobatiske enn noensinne, og du veksler mellom stealth og parkour, med praktisk talt alle mulige overflater å klatre på. Og dykking under overflaten? Dette kommer til å bli en fryd på en OLED-skjerm hvis farger, kontrast og høyoppløselig grafikk er noe du setter pris på.

Paul Fu, Creative Director og en av dagens presentatører.

Paul Fu (Creative Director) holdt en presentasjon om prosjektet, før vi fikk sette oss ned og spille den versjonen som fortsatt var under utvikling. Vi kastet oss rett inn i starten av spillet med en Jack Sparrow-aktig Edward Kenway (nok en gang stemmelagt av Matt Ryan), hvis velsmurte replikker fikk meg til å humre. En jakt gjennom jungelen begynte, der kontrollene ble etablert gjennom hopping, sprang og svinging på lianer, før den ledet inn i en frittgående del av Havanna - spillets eneste større sentrale bysentrum. Vi fikk ikke lov til å filme eller fotografere disse opptakene, siden spillet fortsatt var under utvikling, men jeg hadde det kjempegøy i disse gatene. Jeg snek meg rundt og myrdet alt som sto i min makt. Jeg klatret opp på byens høyeste topp - skuet ut over Karibia og fikk øye på verdifulle mål i horisonten, og jeg jaget duer som fungerte som samleobjekter. Og tro meg, på toppen av byen? Det var en utsikt som var vel verdt innsatsen. Jeg startet et skikkelig opprør i gatene for å evaluere kampsystemet, som sies å hente inspirasjon fra hele spillserien, og vel ... hva kan jeg si, jeg har aldri danset ballett, men jeg liker definitivt animasjonsarbeidet i kampene og det klassiske en-mot-en-oppsettet som presenteres her; der du parerer, ruller bortover terrenget eller over motstanderens skulder, for så å sende en skjult kniv gjennom hjertet på den som føler seg kalt til duell. Kampene føles levende på en måte som få spill gjør i dag; de er dynamiske og føles som de beste i serien når det gjelder Assassin's Creed og det generelle gameplayet.

Spillets parkour skuffer ikke, og Lucy er ikke bare et pent ansikt - hun gjør også livet lettere når du krasjer inn i piratskip, i tillegg til at hun bidrar til historien.

Som du kan forvente i en fullverdig nyinnspilling, har vi også fått andre nye mekanikker her. Vi kan rekruttere helt nye karakterer som fungerer som "perks" i forkant av de mange sjøslagene som finner sted på det åpne havet. Karakterene som introduseres her, tilfører historien en ny vri med nye oppdrag - men også til skipet, med nye spillelementer som krever både list, timing og en skarp tunge. Ubisoft Singapore har lagt til over seks timer med nytt innhold her. Lucy var en kvinne jeg måtte redde etter å ha infiltrert et skip som drev på havet; med klare stealth-elementer kastet jeg meg i sjøen, svømte og klatret opp rekkverket. Jeg snek meg under dekk mens jeg utdelte dødsstøt til intetanende spanjoler, og reddet en kvinne som tilførte nye elementer til skipet Jackdaw - som til sjøs er litt av en hovedperson i seg selv. Og ja - du kan ta med kjæledyr om bord og synge nye sjøsanger mens du setter kurs mot destinasjonen du skal oppdage eller bombe sønder og sammen, helt etter boka.

Det er helt fantastisk og en nyinnspilling i ordets rette forstand.

På et senere oppdrag måtte jeg få tak i en dykkerklokke - en modell som ligner en 2 tonn tung kirkeklokke som senkes ned under havoverflaten for å navigere i spillets korallrev og snike meg gjennom undervannsvegetasjonen. Oksehaiene sirkler rundt, oksygenet er en mangelvare, og her må jeg snike meg frem til kister og skjulte hemmeligheter på havbunnen, som ser ut som hentet rett ut av Avatar når det gjelder kontraster og farger. Tilbake på dekk satte jeg ut i jakten på haiene som hadde jaget meg, for nå skulle de harpuneres etter gammel skikk. Oksehaien var sjanseløs, hvorpå jeg vinsjet rovdyret opp og nøt godt av dets ressurser, som jeg brukte på å dekorere skipet.

Det har aldri vært mer fargerikt og farefullt å dykke under overflaten på jakt etter skatter.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced er et spill du bør holde utkikk etter, enten du har spilt originalen eller vil gi denne relativt frittstående delen en sjanse når det lanseres om knappe to måneder. Det flørter med fortiden, legger til nye elementer og er pakket inn i en stil som har vært nesten synonymt med Capcom de siste årene når det gjelder påkostede nyinnspillinger. Å ta dette til etterretning og sette piratkaptein Edward Kenway i rampelyset - det var ingen dårlig idé, etter min ydmyke mening. Jeg intervjuet også spillets regissør, Richard Knight, mens jeg var der, og det kan du lese her.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced lanseres 9. juli til Xbox Series S|X, PlayStation 5 og PC.