Assassin's Creed: Black Flag Resynced - et intervju med regissør Richard Knight

I slutten av april fløy jeg til Frankrike på invitasjon fra Ubisoft for å få en forhåndsvisning av det kommende Assassin's Creed: Black Flag Resynced, en nyutgivelse med samme spillmotor som ligger til grunn for fjorårets Assassin's Creed Shadows. Ryktene var mange, og få ble nok overrasket da spillet ble offisielt avduket via en trailer bare noen dager før jeg satte meg ned for å spille det i rundt fire timer. En komplett nyinnspilling av piratspillet, som fyller 13 år i år, hvor det av åpenbare grunner er utallige forbedringer, utvidet innhold og elementer som har blitt finpusset for denne publikumsfavoritten. Jeg gjennomfører mitt aller første intervju i hele mitt liv (bortsett fra dating) med spillets regissør og sjef, Richard Knight, som også var involvert i originalen fra 2013. Med andre ord, fyren kan sine saker, og er etter alt å dømme rett mann på rett sted.

En gruppe pirater med en ny vri på klassikeren - klare til å sette seil.

Jeg snek meg faktisk bort fra lokalet for å lade batteriene etter å ha sittet klistret til spillstasjonen min, mest for å bearbeide inntrykkene og puste inn noe annet enn lukten av svette og Red Bull, for så å komme tilbake noen timer senere for å lufte ideer med regissøren, en hyggelig herre som alltid var klar med et svar, gitt hans lange historie med Assassin's Creed.

Der satt jeg og spilte i 4K med 60 FPS på en toppmoderne PC.

Gamereactor: Først og fremst, takk for at jeg fikk komme og for at du inviterte oss til denne eksklusive visningen og for at vi fikk være blant de første til å spille Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Etter min ydmyke mening ser spillet helt fantastisk ut på alle måter, basert på den tiden jeg har brukt med det. Jeg har noen spørsmål, som jeg håper å få svar på.

Hvor lenge har Assassin's Creed: Black Flag Resynced vært under aktiv utvikling?

Knight: "Siden 2023, så det har vært rundt ... tre år nå? Og vi er fortsatt i ferd med å fullføre den."

Gamereactor: Med en lansering 9. juli?

Knight: "Ja."

Gamereactor: Føles Resynced som om du bevarer en viktig del av Ubisofts arv, eller handler det mer om å korrigere elementer som du føler at originalen ikke helt fikk til eller lyktes med?

Knight: "Det er et interessant spørsmål. Jeg vil si at det ligger litt i navnet, Resynced, ikke sant? Vi ønsker å lage originalen på nytt fordi det er visse ting som er litt utdaterte eller som ikke holder like godt. Men originalen står fortsatt på egne ben; du kan fortsatt spille det i dag. Du kan fortsatt kjøpe det, det er fortsatt morsomt, jeg kan fullføre det. Men vi har alltid hatt denne drømmen, hva om det var i dag; hva om vi hadde den nyeste Anvil [motoren]; hva om vi hadde noe av gameplayet fra Shadows eller Mirage? Hva om vi setter alle disse tingene sammen, hva kan vi få?

"Så det er helt klart en viss grad av bevaring, og vi ønsket å bevare Edwards historie og smak. Det må fortsatt føles som ham. Men samtidig må vi også drømme litt. Vi må spørre oss selv hvordan det ville føles å lage det spillet i dag."

Gamereactor: Med dagens tekniske standarder og den nyeste spillmotoren, Anvil Engine, som virkelig er banebrytende etter det jeg har sett?

Knight: "Ja, og ikke bare det visuelle, men også gameplayet, hvor kan vi ta det?"

Gamereactor: Hva er det mest historisk unøyaktige elementet som dere har valgt å inkludere i spillet, rett og slett fordi det er morsomt og øker spillgleden? Og er det lagt til noen minispill eller nye sideaktiviteter for å holde spillerne underholdt mellom oppdragene og hovedhistorien?

Knight: "Ok, så det er en haug med spørsmål. Ja, den første delen, la oss bare si at målet vårt med dette først og fremst er å være autentisk i forhold til det originale spillet. Og det betyr at selv om de gjorde historiske feil, så er det bare... det var slik de lekte med historien på den tiden, og vi ønsket å følge det. Så vi har fortsatt ting som harpunering og dyrejakt. Mye av dette er hva du tenker om dem i dag; det var ting som ga mye mening i det opprinnelige spillet, og vi vil ikke svikte spillernes tillit ved å ikke inkludere dem. Men ja, det betyr også at vi har små morsomme elementer som debatten om enhjørning versus trehjørning og debatten om det spanske flagget.

"Så det er visse ting der vi bare sier: 'OK, det er mange nyanser i diskusjonen, men vi skal holde oss til det som er autentisk for Black Flag, da'."

Gamereactor: Ja, og jeg ser for meg at det blir en del lefling med fansen også?

Knight: "Selvfølgelig. Og til den andre delen av spørsmålet ditt: Vi har ikke lagt til nye minispill i seg selv, men stort sett alle de gamle er der hvis du vil harpunere eller jakte eller spille et brettspill; de tingene finnes fortsatt. Men den eneste lille tingen jeg har lyst til å legge til, er at vi nå har en shanty-spiller, så hvis du er en som liker å seile og synge en bestemt sang, og du holder inne en knapp på D-padden nå, får du opp en slags visuell iPod-spiller, og du kan velge hvilken sang du vil at mannskapet skal synge."

Gamereactor: Ja, jeg la merke til det, veldig bra.

Knight: "Ja, ja, og det var viktig for oss å gjøre det, for vi kommer til å legge til nye shanties som: "Å nei, hva skjer hvis spilleren må randomisere 50 ganger" for å finne den de vil ha, ikke sant? Så det er bare en liten ting, men noen ganger er det bare de små tingene som får deg fra A til B. Den andre tingen vi har gjort, og det er verdt å nevne kort, er at vi, som de fleste moderne spill, har inkludert hurtigreise. Så hvis du ikke er så glad i å seile og bare vil tilbake til Havanna, kan du bare gå til kartet og klikke."

Lucy er en av de nye karakterene du kan rekruttere, og hun låser opp nye spillmuligheter via spillets flaggskip, The Jackdaw.

Gamereactor: Hvis du spiller den nye versjonen og deretter går tilbake til originalen fra 2013, hva håper du føles vesentlig forbedret i den nye versjonen, og hva håper du er nøyaktig det samme som før?

Knight: "Det jeg håper forblir det samme, er ånden. Selv om mekanikken er annerledes og du kan sitte på huk hvor som helst, håper jeg at du fortsatt vil tenke: "Å, jeg føler at jeg allerede har hatt denne opplevelsen med Resynced". Det jeg håper føles bedre... Jeg håper kampene føles friske og mer relevante for moderne spill. Det kan fortsatt være fartsfylt og brutalt, men det er mer rom for ferdigheter nå. Jeg håper dere alle setter pris på de nye sjøkampalternativene vi har introdusert med alternative våpen, offiserene og evnene de bringer med seg, og jeg håper dere føler at disse tingene faktisk hjelper. De føltes kanskje litt manglende i originalen.

"Og til slutt håper jeg at dere også setter pris på flyten i spillet. Det er visse ting vi har introdusert - taupilen - mye tidligere i spillet nå. Vi har introdusert 'ram dash'-evnen mye tidligere i spillet. Vi gjør visse ting for å innse at spillerne liker disse tingene, og de liker dem litt tidligere for å gi dem flere valg, mer uttrykk. Og jeg håper at - selv om jeg liker det originale spillet - kanskje du setter pris på det, men jeg kan gjøre disse tingene tidligere."

Gamereactor: Det er i bunn og grunn en 2.0-versjon av Black Flag?

Knight: "Jaaaah... eller... På en måte, på en måte."

Gamereactor: Et stort fokus i Black Flag har alltid vært tid til sjøs og sjøslag. Dere har fjernet lasteskjermene når man går i land. Er spillet helt sømløst nå, uten innlastingstider i det hele tatt? Og er det noen justeringer eller nye funksjoner når det gjelder skipet, The Jackdaw eller havet som er helt nye, eller som dere har bygget videre på i Black Flag Resynced?

Knight: "Så vi har ett stort, åpent verdenskart. Kartet har blitt utvidet litt for å inkludere spissen av Florida og Cuba og noen andre steder som var litt vanskeligere å nå. Vi reiser bare til andre steder for ... det er to deler som folk kanskje husker fra det opprinnelige spillet, den ene var North Carolina, og den andre var Charleston, så det er noen steder i USA. Og for de stedene kommer vi ikke til å legge til, la oss si, 200 kilometer til sjøs for å komme til dem.

"Men det fine er at med moderne teknologi går det ekstremt raskt å komme seg dit. Og hvis du vil tilbake, går det også ekstremt raskt. Så vi legger vekt på å ha én stor, sammenhengende verden med litt ekstra ting, ekstra steder og steder du kan besøke på veien."

Gamereactor: Er det noen justeringer eller nye funksjoner angående Jackdaw eller havet generelt som er helt nye, eller som dere har bygget videre på i Resynced?

Knight: "Så den store tingen for oss var de nye evnene gjennom offiserene og så de nye alternative skytevåpnene for Jackdaw, som jeg synes er veldig kult, for når du får en av disse nye alternative skytevåpnene, som for eksempel bredsiden, trenger du bare å trykke på en knapp når som helst, du trenger ikke gå inn i en meny og velge riktig ting. Det er bare der... Og så kan du ta den taktiske avgjørelsen om hva du skal gjøre. På samme måte med offiserevnene. De er, jeg mener, de er bare... de bare slås på, og så, enten det er Lucys perfekte avspenning, som handler om, du vet, det er en ferdighetsbasert timing for å redusere skaden, eller Dead Mans ekstra skudd, som kanskje høres ut som "Å, gratis mer skade!", men du må fortsatt vente på den ekstra salven og sikte riktig, og kanskje du avstiver samtidig. Det er mange faktorer å ta hensyn til. Så vi synes det tilfører skipene et interessant ekstra lag med styring. Utover det er det bare det at hvis du finner nærmeste havnekaptein eller kapteinlugar, kan du endre utseendet på skipet ditt.

"Jeg mener, noen av disse tingene var med i det originale spillet også, men vi har lagt vekt på at du kan ha forskjellige seil og forskjellige... alle disse tingene."

Gamereactor: Du har nevnt at dere har oppdatert og tilpasset Black Flag Resynced til en mer moderne Assassin's Creed-standard. Har du sett på tidligere titler som Valhalla, Mirage, Shadows, og har du hentet inspirasjon fra noen av disse og deretter implementert det i Black Flag Resynced?

Knight: "Absolutt. Jeg mener, alle sammen, til en viss grad. Det må du være, for det er jo en nyinnspilling. Vi må være litt som historikere og se på hva som fungerer best i visse spill, og så bestemme oss for hva som fungerer best for Black Flag Resynced. Så i noen tilfeller er det noe som fungerer perfekt, og i andre tilfeller er det noe vi ikke vil ta. Du vet, Shadows, det er visse ting vi har tatt. Som lys- og skyggespillet, som er genialt. Men vi trenger ikke at Edward skal krype rundt på magen på bakken. Det gir ikke mening for ham, så vi tar det som gir mest mening. Og det samme gjelder for de andre spillene også. Så du vet at vi har visse animasjoner fra [Assassin's Creed] Unity, til og med når det gjelder noen av kamptakene. Hvis det gir mening, hvis det er noe Edward ser ut til å gjøre, og det er tilstrekkelig billig for oss å bruke, så bruker vi det, ikke sant? Men på samme måte, hvis det er noe som bare gir mening for samuraier, vil vi ikke gjøre det.

"Så det som er så kult med Anvil Engine og det å jobbe med en del av dette varemerket, er at vi til en viss grad kan ta de tingene som gir mest mening, eller i det minste tilpasse dem til det som gir mening for oss. Og i noen tilfeller betyr det bare helt nye ting for deg, og det spiller ingen rolle hva fortiden gjorde, vi må gjøre noe nytt fremover. Men det er veldig nyttig å tenke: "Å, hvordan fungerte en blåsepil for ti år siden?"

Gamereactor: Var det noen spesiell grunn til at Black Flag ble valgt? Det finnes eldre spill i serien som også kunne ha hatt godt av en nyinnspilling eller en fullstendig overhaling, for eksempel det aller første spillet i serien. Hvorfor falt valget på Black Flag, og er det fordi det er en fanfavoritt?

Knight: "Det er definitivt en fanfavoritt! [ler] Det er en del av det, men det jeg vil si er at hvis du tenker på det utover tall; å gå en, to, tre, fire, fem, så prøver vi å tenke på hva merkevaren er, disse forskjellige opplevelsene, forskjellige punkter i historien, forskjellige spennende karakterer. Så når du ser på Black Flag, er det sånn: ok, sjekk, flott karakter, sjekk, flott setting, Karibia, sjekk! Du kan være pirat og du kan være snikmorder; det oppfyller alle disse kriteriene. Og så har det den siste boksen, som er at det er gammelt nok, og selv om det fortsatt holder mål, er det mange spennende ting vi tenkte vi kunne gjøre med det.

"Så de tar det med seg til merkevaren, og så sier de også: "Ok, og dere er Ubisoft Singapore, dere jobbet med det originale Black Flag, dere jobbet med spillene før Black Flag! Så dere har en lang historie med merkevaren. Vi har også en bakgrunn innen vannteknologi og sjømilitære spill. Så alle disse tingene gjorde det til en selvfølge. Men det kom egentlig ned til hvor spennende muligheten var? Fungerer karakteren, fungerer omgivelsene? Er dette ting vi er klare til å se på igjen?"

Svartskjegg, en legende like grusom og gal som... ryktene.

Gamereactor: Dere introduserte nye karakterer i den aller første traileren, som har sine egne oppdrag og spiller en rolle i historien. Var det vanskelig å integrere helt nye elementer og karakterer i en allerede eksisterende verden og historie, og hvilke utfordringer bød dette på?

Knight: "Jeg kan ikke si at det er vanskeligere enn spillutvikling allerede er. Det var en spennende mulighet i den forstand at vi alltid har ønsket å legge til disse offiserskarakterene for å bidra til å etablere familien til Jackdaw og folkene som jobber under Edwards kommando, fordi det også gjenspeiler hva slags sjørøverleder han er. Men vi tenkte også på det fra et spillperspektiv: Hva slags spillmessige fordeler ville de gi?

"Og så er det siste elementet som ikke alle husker, men Black Flag er faktisk, selv om det er et fartsfylt epos, litt av et epos. Den har tidshopp, den har flere tilfeller der Edward er fengslet, det er steder der vi kan få plass til ting. Det er visse historier som ikke har blitt fortalt fullt ut, det er Svartskjegg og visse andre karakterer. Så det er alle disse små stedene der vi kan legge til litt. Og spesielt med offiserene, ja, de er nye karakterer. Men de føler seg på en måte hjemme på Jackdaw, så så lenge vi sørger for at de passer inn fra et spill- og fortellingsperspektiv, vil resten på en måte..."

Gamereactor: Ja, og de legger til flere timer med spilling, jeg mener, det er jo nytt innhold, ikke sant?

Knight: "Ja, og når du lager en nyinnspilling, er det sikkert noen som sier: 'Ok - men du kommer til å gi meg nytt innhold, ikke sant - vær så snill?' Så vi ville selvfølgelig sørge for at vi hadde noe, og det virket som en naturlig måte å gjøre det på, for vi... Edwards historie var allerede fortalt, ikke sant? Vi er ikke her for å skrive en helt ny slutt "i løpet av de neste ti årene av livet hans", vi er her for å fortelle historien. Så vi ville ha noe som passet inn i den historien, og som kanskje kunne bidra til å binde sammen noen av de tingene som skjedde i den."

Forvent episke sjøslag, trefninger og snikmord i massevis.

Gamereactor: Et siste spørsmål: Er det noen nye hemmeligheter, påskeegg eller skjulte mål som du har lagt til som du kan dele med oss? Kommer vi til å kjempe mot Kraken eller kanskje andre av dypets redsler?

Knight: "Som alltid kan jeg verken bekrefte eller avkrefte noen hemmeligheter. La oss bare si at utviklere elsker hemmeligheter. Men ja, det er alt jeg kan si."

Richard Knight, regissør av Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced lanseres 9. juli til PlayStation 5, Xbox Series X|S og PC. Forvent en anmeldelse akkurat i tide til det.