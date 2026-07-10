Assassin's Creed: Black Flag Resynced» får blandede anmeldelser på Steam på grunn av mikrotransaksjoner

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Assassin's Creed: Black Flag Resynced er her, og mens mange spillere er ute og nyter det åpne havet som Edward Kenway nok en gang, har noen opplevd at opplevelsen deres blir hemmet av en rekke mikrotransaksjoner som er tilgjengelige for kjøp ved siden av selve spillet. Noen har til og med sagt at de vil bli internettpirater på grunn av mikrotransaksjonene, da disse har ført til at Assassin's Creed: Black Flag Resynced har fått blandede anmeldelser på Steam.

De «blandede» anmeldelsene er en god del bedre enn den «hovedsakelig negative»-vurderingen Black Flag Resynced fikk umiddelbart etter lanseringen, men anmeldelsene i seg selv viser at folk ikke er fornøyde med tanken på å bruke ytterligere 76,21 pund på ekstra DLC-er. De fleste av disse er kosmetiske, selv om noen kan gi deg en fordel i spillopplevelsen. Siden Assassin's Creed: Black Flag Resynced er et spill for én spiller, vil ikke disse fordelene merkes særlig mye for en spiller som går glipp av dem, men det er likevel en heftig prislapp å legge til en nyutgivelse av et 13 år gammelt spill.

Du kan kjøpe Deluxe Edition for å slippe unna noen av disse mikrotransaksjonene, men da får du bare Master Assassin-karakterpakken og sjøpakkene, noe som betyr at det fortsatt er syv andre mikrotransaksjoner tilgjengelig for kjøp.

Det er ironisk at en nyutgivelse av et spill fra 2013 møter den samme kritikken som mange spill fra 2010-tallet fikk for å ha for mange mikrotransaksjoner ved lanseringen. Før tiden med Battle Pass og uferdige utgivelser var det slike ting som vekket vrede hos mange spillere, og nå er de tilbake.