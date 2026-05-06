Assassin's Creed: Black Flag Resynced fikser spillets verste oppdragstype

Assassin's Creed IV Black Flag er et flott spill, selv i dag. Det kan få deg til å lure på hvorfor vi får en full nyinnspilling med Assassin's Creed: Black Flag Resynced, men Ubisoft har tydeligvis gjort hjemmeleksen sin for å beholde de aspektene ved spillet som folk likte, og prøve å forbedre det de kritiserte første gang.

I et nytt, langt blogginnlegg fra Ubisoft ser vi at det har blitt gjort flere forbedringer på stealth, parkour og kamp. Det som umiddelbart tiltrakk seg mitt blikk, var at avlyttings- og forfølgelsesoppdragene er blitt omarbeidet. Du trenger ikke lenger å holde et irriterende tempo med personen du skygger, ettersom du nå kan fullføre et oppdrag selv om du mister målet ditt.

"En ting vi virkelig ønsket å forbedre fra originalen når det gjelder stealth, var hvordan du kunne desync'e fra forfølgelses- og avlyttingsoppdrag når du var utenfor rekkevidde, og at dette kunne være veldig straffbart. Vi har fjernet dette, slik at hvis du kommer inn på et sidespor og mister et mål mens du følger etter eller avlytter, vil du fortsatt kunne fullføre oppdraget," sier kreativ leder Paul Fu.

Edward kan nå sitte på huk når han vil, også, og observasjonsfunksjonen fra Assassin's Creed Shadows gjør sin retur her for å forsterke stealth-opplevelsen litt mer. Parkour ser også jevnere ut, og kampene har fått en oppgradering, med fiender som nå kan spore og reagere på spillet ditt hvis det blir for repetitivt. Sjekk det ut i noen av videoene nedenfor :

