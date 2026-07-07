«Assassin’s Creed Black Flag Resynced» har allerede solgt bedre enn «Skull and Bones» på Steam

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Black Flag Resynced er sommerens store eventyr og den etterlengtede nyutgivelsen av det elskede Assassin's Creed-spillet, som også ser ut til å ha fått en suveren start.

Ifølge tall fra SteamDB har spillet allerede solgt bedre enn Skull and Bones på plattformen, noe som bare understreker hvor ivrige mange spillere faktisk er etter å vende tilbake til Edward Kenways verden.

Sammenligningen er spesielt verdt å merke seg fordi Skull and Bones ble utviklet av Ubisoft Singapore – det samme studioet som nå leder utviklingen av Black Flag Resynced. Det sistnevnte spillet bygger videre på originalens kritikerroste sjøslag og pirattema, men forbedrer opplevelsen med moderne grafikk, fornyet spillmekanikk og nytt innhold.

Vår anmeldelse? Vel, den kan du se frem til i morgen.

Er du en av de mange som har forhåndsbestilt Black Flag Resynced?