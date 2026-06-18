Assassin's Creed: Black Flag Resynced har gått gull og er klart for lansering

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Sett seilene og lett ankeret, folkens, for snart skal vi igjen seile ut på Karibien i Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Det finnes skatter i havet, men vi har allerede fått vårt første hint om gull, da Ubisoft har kunngjort at remaken av 2013-suksessen har nådd «gold»-status.

«Gått gull», hvis du ikke er kjent med begrepet, stammer fra spillets tidlige dager, da utviklere i hovedsak sendte ut en spillbar plate til plattformseierne, slik at det kunne bekreftes at spillet ville kjøre på disse plattformene. I dag betyr uttrykket i hovedsak at utviklingen er fullført. Forutsatt at det ikke dukker opp noen store katastrofer, er spillet klart og vil debutere 9. juli.

Det er bare noen få uker igjen til utgivelsesdatoen, og dette gjør Assassin's Creed: Black Flag Resynced til et av de største spillene som kommer ut denne sommeren. Uansett om det er tilsiktet eller ikke, har Ubisoft unngått bølgen av spill som lanseres i slutten av august og inn i begynnelsen av september, noe som gir oss god tid til å plyndre på det åpne havet før vi får se hva ellers 2026 har å by på.