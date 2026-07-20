Assassin’s Creed: Black Flag Resynced» har solgt over tre millioner eksemplarer

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Kort tid etter lanseringen ble det bekreftet at Assassin's Creed: Black Flag Resynced hadde solgt over to millioner eksemplarer, og siden den gang har spillet fortsatt å tiltrekke seg nye spillere.

Vi sier dette fordi det nå er bekreftet at remaken har solgt over tre millioner eksemplarer, og at dette tallet ble nådd 17. juli, åtte dager etter lanseringen. Selv om eksemplarene ikke flyr av hyllene på samme måte som Assassin's Creed Shadows gjorde ved lanseringen, ser den jevne strømmen av spillere ut til å være gode nyheter for Ubisoft, som også har bekreftet planene om å styrke remaken fremover med nye funksjoner, blant annet New Game+.

Har du sikret deg et eksemplar av Assassin's Creed: Black Flag Resynced ennå? Hvis ikke, sjekk ut anmeldelsen vår for å se om det er verdt å kjøpe.