Assassin’s Creed Black Flag Resynced» solgte mer på to uker enn Ubisoft hadde forventet for hele det første året

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Det er igjen den tiden på året for kvartalsrapporter, da kvartalet april–juni, ofte referert til som Q1 siden regnskapsåret i spillbransjen vanligvis løper fra 1. april til 31. mars, skal rapporteres. Torsdag kveld var det Ubisofts tur, og de var litt mer optimistiske enn de har vært på en stund.

En åpenbar årsak til dette er «Assassin's Creed: Black Flag Resynced», og Ubisoft opplyser at spillet solgte 3,5 millioner eksemplarer på bare to uker – noe som er mer enn de hadde forventet for hele det første året. Kort sagt har det vært en overveldende suksess, og man trenger ikke være en direkte etterkommer av Nostradamus for å innse at Ubisoft for tiden febrilsk vurderer hvilke Assassin’s Creed-spill de skal lage en ny versjon av neste gang.

Hvis du har lest anmeldelsen vår, er vi sikre på at du forstår at vi mener denne suksessen både er forståelig og velfortjent. Når det er sagt, hvilket spill i serien håper du får oppmerksomheten neste gang? Er det kanskje på tide at Ezio gjør comeback i Assassin's Creed II? Kanskje vi bør gå tilbake til det britisk-baserte Assassin’s Creed: Syndicate? Eller bør Assassin’s Creed: Unity få en ny sjanse etter den katastrofale lanseringen i 2014?