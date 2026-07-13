Assassin’s Creed: Black Flag Resynced» solgte to millioner eksemplarer på lanseringsdagen

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Selv om lanseringen umiddelbart ble møtt med «blandede» anmeldelser på Steam, ser det ut til at utgivelsen av Assassin's Creed: Black Flag Resynced ellers har vært en ganske vellykket affære for Ubisoft.

Nylig ble det bekreftet at spillet hadde solgt hele to millioner eksemplarer på lanseringsdagen forrige uke. Det har ennå ikke kommet noen oppdatering om salget, men det er rimelig å anta at ganske mange flere spillere har kjøpt seg et eksemplar i løpet av helgen for å oppleve Edward Kenways ikoniske pirateventyr på nytt.

I tillegg til denne bekreftelsen opplyser Ubisoft at de har identifisert en rekke feil og problemer som de er i ferd med å løse, blant annet at mellomsekvensene er begrenset til 30 FPS på PC. For å markere denne store lanseringen kan fans dessuten hente «Crimson Sails» til Jackdaw og 1 500 Animus-nøkler å bruke i butikken ved å innløse denne koden via Ubisoft Connect: ACBF-PHGN-SYBJ-RTRF. Bare husk å koble PlayStation-/Xbox-kontoene dine til Ubisoft Connect-kontoen din hvis du spiller på konsoll.

Har du spilt Black Flag Resynced ennå?