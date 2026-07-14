Assassin's Creed: « Black-flagget fra «Resynced’s ExplorerOutfit er funnet – her kan du få tak i det

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For å markere lanseringen av Assassin's Creed: Black Flag Resynced – et spill som solgte to millioner eksemplarer på lanseringsdagen og bidro til at Assassin's Creed-serien samlet sett passerte 250 millioner solgte eksemplarer – har Ubisoft sendt spillerne ut på skattejakt og bedt dem om å løse gåter fra fellesskapet for å finne skjulte godbiter.

Disse gåtene er ganske vanskelige å løse, men noen dedikerte fans har tatt utfordringen på alvor og klart oppgaven. Et eksempel er Reddit-brukeren Holliday, som gikk inn på ACBFResynced-subreddit for å avsløre plasseringen til en av skattekistene og hvordan den inneholder Explorer-antrekket.

For de som ikke vet det, ble det antatt at «Explorer»-utstyret var fjernet fra Resynced, siden det manglet blant de andre kosmetiske alternativene. Dette var tydeligvis et bevisst valg, da Ubisoft i stedet lar spillerne få tak i antrekket ved å dra til et helt bestemt sted i Karibia.

Området det er snakk om er en bukt i Chinchorro-regionen, noe som betyr at du må komme et stykke videre i historien for å få tilgang til sonen. Når du har gjort det, kan du dra til det lille området nord for Corozal på kartkoordinatene (28, 292). Herfra må du dykke ned i havet og svømme ganske dypt for å finne en skjult kiste som inneholder det berømte antrekket.